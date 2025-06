Boric cierra última cuenta con el fin de Punta Peuco y prohibición de importaciones israelíes

El Presidente Gabriel Boric llevó a cabo su última Cuenta Pública, realizada en el Salón de Honor en el Congreso Nacional de Valparaíso, la que duró 2 horas 31 minutos. En la instancia, el Mandatario destacó una serie de avances durante su Gobierno, y una batería de anuncios, encabezados con el fin de la cárcel Punta Peuco y la prohibición de importaciones provenientes de Israel.

“No existe justificación alguna para ese privilegio. He instruido modificar el decreto y transformarlo en un penal común. Hoy estamos poniendo fin a Punta Peuco como lo hemos conocido”, indicó inicialmente.

Esto implica que sus internos pasarán a estar bajo el mismo régimen que el resto del sistema penitenciario. Según explicó el Mandatario, esta medida responde tanto a una convicción de justicia como a una necesidad de gestión carcelaria.

“Que permita segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería, porque no es sólo una medida de justicia, sino también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, puntualizó el Presidente.

Prohibición de importaciones

Sobre Israel, uno de los temas más esperados en la Cuenta Pública, por el retiro durante esta semana de agregados militares por el conflicto en la Franja de Gaza, dijo que en toda la historia del país, Chile se ha caracterizado por una defensa de los derechos humanos.

“Es por esto que he llevado mi política de Estado, en lo construido por mis antecesores democráticos. Por eso hemos sido claros en nuestro rechazo en la guerra de Rusia contra Ucrania, al fraude electoral de la dictadura venezolana, a la represión de la digna oposición de la dictadura en Nicaragua, y a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene a algunos políticos chilenos encandilados”, dijo.

“Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar la voz contra el genocidio y limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo Palestino. Por eso, no nos olvidemos y dejemos de sentir ese dolor que es humano. Por ello, llamé a consulta a nuestro embajador de Israel, he instruido el retiro de nuestros agregados militares, suspendimos la participación de Israel en Fidae y solicitamos junto a México y a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza”, agregó.

“Los invito a no pelear entre pueblo porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, añadió Boric, entre aplausos de presentes. “Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates. Condenamos el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de rehenes que están en cautiverio”.

“Dicho esto, y considerando la permanente violación del derecho internacional de Israel, he decidido patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados”, indicó.

“Además, he instruido a la Ministra de Defensa me presente un plan de diversificación en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de Israel en toda área”, cerró, además de apoyar un embargo de armas a Israel “para que deje de matar niños”.