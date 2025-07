Undurraga defiende libertad de acción DC: “En segunda vuelta podemos apoyar a Jara sin problema”

A mitad de semana, mientras la mesa negociadora del oficialismo sesionaba en la sede del Partido Socialista (PS) para avanzar en una lista parlamentaria unitaria de cara a las elecciones de noviembre, la Democracia Cristiana (DC), que había participado en instancias anteriores, se ausentó tras no haber sido invitada oficialmente.

A la misma hora, este miércoles 23 de julio, su presidente, Alberto Undurraga, conversaba con El Mostrador sobre la fractura de su partido. Rechazó presiones para apoyar a Jeannette Jara en primera vuelta, aunque aseguró que en una eventual segunda vuelta podrían respaldarla sin problema.

El diputado defendió la postura que ha promovido en las últimas semanas: evitar el quiebre definitivo apostando por la “libertad de acción”. Esa salida –dijo– no impide que en un eventual balotaje la DC apoye a la abanderada del oficialismo.

Las declaraciones de Undurraga se produjeron horas después de que, pese a que la propia candidata ha manifestado cautela, el PS, liderado por Paulina Vodanovic, reafirmara –por la prensa– su presión para que la falange apoye a Jara a cambio de integrar la lista parlamentaria unitaria. El timonel falangista, sin embargo, respondió con cautela: evitó calificar la estrategia socialista como “chantaje”, como lo hizo el diputado DC Héctor Barría, y se limitó a afirmar que su tarea es “cuidar las relaciones con los socios”.

Su prioridad, recalcó, es mantener la unidad interna de la colectividad de cara a la Junta Nacional del sábado, instancia en la que finalmente se resolverá la postura ante la presidencial, lo que –a su juicio– es lo más controvertido en este momento.

Undurraga recalcó que existen tres posturas principales: quienes quieren apoyar directamente a Jeannette Jara –con el respaldo de parlamentarios y de la mitad de las juntas regionales, enfrentando el portazo de históricos extimoneles del partido–; quienes proponen levantar una candidatura propia –como la de los independientes Marcelo Trivelli o Harold Mayne-Nicholls, sin descartar incluso la aparición del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle–; y aquellos que defienden la libertad de acción.

Sobre lo parlamentario y la posibilidad de que la Democracia Cristiana se incorpore a una “lista chica”, en caso de que partidos oficialistas como la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Radical decidan conformarla, Undurraga dice que podría haber espacio, pero reitera su cautela: “Lo fundamental es que lo que definamos en materia presidencial no nos quiebre. Porque si eso lo resolvemos bien, el resto va a fluir en función de los intereses del partido”. La inscripción de las listas

-Usted dijo que “quizás” lo que puede evitar el quiebre es la libertad de acción presidencial, para luego enfocarse en lo parlamentario, pero en parte del Socialismo Democrático ven “inviable” un pacto con la DC si no apoya a Jara, ¿qué le parece esa afirmación?

-Mi foco principal es evitar un quiebre. O tratar de evitarlo. Por eso he estado conversando con distintos actores. En todos los estamentos del partido hay estas posiciones distintas respecto a cómo enfrentar esta coyuntura, pero mi foco principal es evitar un quiebre, porque si la DC se quiebra, eso le hace mal a Chile.

-¿Cuál es la principal razón para no apoyar a Jara, siendo que trabajaron juntos en la reforma previsional y la DC ha estado con el PC en otras oportunidades?

-Hay varias razones, doctrinarias, programáticas, políticas y varias. Pero hay una que es fundamental: los partidos no pueden abandonar a su electorado. Fíjate que cuando se ha abandonado al centro progresista, la gente no te sigue. Dos ejemplos: ejemplo uno, la votación del Apruebo. Yo estuve en eso, lo hago con autocrítica, la gente no nos siguió y se nos quebró el partido. Segundo ejemplo, la primaria del oficialismo (donde no participaron). Es un error, le decíamos nosotros al Socialismo Democrático, y hagamos dos primarias distintas para convocar al centro progresista. No, si vamos a ganar de todas formas, decían. Bueno…

-¿Llegó muy tarde el llamado a votar por Carolina Tohá?

-Resulta que la razón principal por la que pierde Carolina Tohá es porque el centro progresista no fue a votar. Votó menos gente que en la primaria Jadue-Boric. El centro progresista no se sintió convocado porque era una primaria muy de izquierda. Entonces, cuando tú izquierdizas tu postura, no te sigue la gente. No te sigue nuestro electorado y tú no le puedes pedir a otro partido que abandone su electorado. Yo no se lo pediría a nadie, no acepto que me lo pidan a mí. Ante eso uno dice candidatura propia, es un camino, y la otra es la libertad de acción. La libertad de acción permite evitar el quiebre, y, bueno, yo sigo conversaciones.

-Esa candidatura propia sería el apoyo a un independiente, ¿no? Como Marcelo Trivelli y Harold Mayne-Nicholls, que dijo que usted no lo ha llamado.

-Chile necesita un centro progresista moderno, alejado de los extremos, un centro progresista moderno que dé respuesta en materia de seguridad de seguridad, de desarrollo económico, de justicia social, de democracia, derechos humanos.

-¿No interpretó como un llamado y un gesto al centro el abrazo de Michelle Bachelet a Jeannette Jara?

-Tengo un respeto y solo buenas palabras para Michelle Bachelet, respeto y solo buenas palabras para Eduardo Frei. A ambos los estimo. Con la expresidenta Bachelet, yo fui ministro de ella durante todo su Gobierno, pero los representantes del centro están en el centro, no en la izquierda.

-¿Mayne-Nicholls y Trivelli son buenos representantes?

-Yo he hablado con todos los que han manifestado disponibilidad, pero eso está ahí nomás, porque es la Junta Nacional la que tiene que tomar la decisión. Si la decisión de la Junta Nacional es tener candidato propio, van a a parecer otros nombres. Los que tú me mencionas, y otros más, van a aparecer, pero, bueno, vamos paso a paso.

-Se habló también de Eduardo Frei. De hecho, el presidente de la DC en la RM, Rodrigo Albornoz, dijo que esperaba que intervenga en la Junta Nacional

-Si el expresidente Frei tomara la decisión de ser candidato, contaría con un amplio respaldo. Eso es obvio, por su trayectoria, por su impronta, pero él ha dicho una y otra vez que no, entonces creo que es especular demasiado.

“Si nosotros estamos con Jara, la DC deja de representar el centro”

-¿Está de acuerdo con lo que señala el diputado Barría, que dice que lo que está haciendo la presidenta del PS es un chantaje? ¿Cómo sigue la negociación después de eso?

-Mira, yo voy a cuidar las relaciones con mis socios y no voy a comentar las declaraciones, por desafortunadas que sean. Yo estoy convencido de que a los partidos se les puede pedir muchas cosas. Se les puede pedir omisión en algún lado, apoyo en otro. Lo que no se le puede pedir nunca a un partido es que abandone su electorado. Eso es parte del ABC de la conversación entre partidos aliados.

Y voy a ser cuidadoso en cuidar la relación, porque nos interesa construir con el Socialismo Democrático para adelante. No se puede abandonar el propio electorado y a partir de ello hay que construir un acuerdo. Eso es lo que yo he estado conversando.

-Entre quienes respaldan el apoyo a Jeannette Jara se dice que el chantaje es su eventual renuncia a la presidencia del partido, ¿cómo se toma esas críticas internas?

-No tiene sentido comentar eso. Esto no se trata de Alberto Undurraga, se trata de la Democracia Cristiana y de Chile. Mi foco es cuidar a la Democracia Cristiana para que no se quiebre, porque eso es bueno para Chile.

-Pero, aunque hay división y está la carta de los extimoneles que respaldan el rechazo a Jara, no es menor el llamado de las juntas regionales y de sus propios dirigentes.

-El apoyo a Jara significa finalmente abandonar nuestro electorado y eso no es bueno para el centro político, no es bueno para Chile, tampoco es bueno para nuestros candidatos al Parlamento. En todos los estamentos del partido se plantea esta discusión. Tú abres el diario un día y aparece la opción A. Abres el diario el otro día y aparece la opción B. Ahora, lo que dicen los expresidentes es relevante, porque son todas figuras muy reconocidas y que nadie podría decir que son figuras conservadoras, para nada.

-El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, dijo en una reciente entrevista que “la gente DC de corazón podría inclinarse fácilmente por Matthei en esta elección”.

-Si nosotros estamos con Jara, la DC deja de representar el centro. En cambio, si nosotros tenemos libertad de acción y cuidamos eso, en segunda vuelta podemos apoyar a Jara sin problema. (Apoyar a Matthei) Eso nadie lo plantea internamente. Otra cosa es lo que puede hacer nuestro electorado. Cuando el centro no tiene candidato, el centro se divide y una parte se va para un lado y otra parte se va para otro lado. Y eso es natural, propio en todos en todo proceso eleccionario.

-Se ha dicho que la DC quedaría fuera de un pacto con el oficialismo si no apoya a Jara, pero también está la posibilidad de una “lista chica” a la que podrían entrar con la libertad de acción, ¿le acomodaría esa fórmula a la DC?

-Al momento de mirar si la mejor alternativa es una lista o dos listas, hay que mirar los criterios de elegibilidad en una y en otra. Y esto depende mucho del tipo de negociación, no solo el tamaño de la lista, sino que depende mucho del tipo de negociación. Lo fundamental el sábado es que lo que definamos en materia presidencial no nos quiebre. Porque, si eso lo resolvemos bien, el resto va a fluir en función de los intereses del partido. Y creo que lo controvertido está a nivel presidencial, no a nivel parlamentario, porque a nivel parlamentario todo el mundo entiende que depende del tipo de negociación.

El plazo para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias comienza a agotarse. El próximo 18 de agosto deberán definirse oficialmente los nombres que competirán en las elecciones de noviembre, y los días previos a esa fecha han estado marcados por intensas y complejas negociaciones enfocadas en lograr la unidad entre los distintos sectores.

Por su parte, Jeannette Jara y el Partido Comunista han optado por una postura más prudente y respetuosa hacia la autonomía de la DC, evitando presionarla públicamente y declarando que respetarán la decisión soberana de la colectividad.