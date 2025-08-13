Decretó no ir: Kast no asistió a la comisión investigadora por robo de cables de cobre
La comisión que investiga el robo de cables de cobre enviará una nota de molestia a José Antonio Kast por no asistir a una sesión que buscaba abordar su vínculo con Francisco San Martín, líder de una banda dedicada a este ilícito.
La comisión especial investigadora de robo de cables de cobre de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó enviar una nota de molestia al candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), tras no asistir a la sesión de este martes a la que fue invitado para abordar su vinculación con Francisco San Martín, líder de una banda dedicada al ilícito.
Aunque Kast no tenía la obligación de acudir, la instancia busca conocer su relación con San Martín, actualmente en prisión preventiva, acusado de encabezar una asociación criminal que operaba en la Región de Coquimbo, Calama y Metropolitana, desbaratada por la PDI en el operativo “Oro Rojo”. También se le hará llegar un cuestionario por escrito, que tampoco está obligado a responder.
Como reportó El Mostrador, San Martín fue precandidato a alcalde en 2024 por la colectividad de Kast en Coquimbo y ambos aparecen juntos en fotos y reuniones. El Partido Republicano afirma que fue expulsado cinco días después de conocerse su implicancia en la causa, en abril de 2025, aunque su detención en flagrancia por este delito ocurrió en octubre de 2022.
La comisión, a petición de la diputada Nathalie Castillo (PC), también invitará al parlamentario republicano José Carlos Meza para referirse a declaraciones de un testigo que lo ubicarían en las mismas reuniones que San Martín.