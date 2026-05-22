Matthei critica al Gobierno por Seguridad y Kast llama a “recuperar el amor por Chile”

Matthei critica al Gobierno por gestión en Seguridad

Evelyn Matthei cuestionó la conducción del Gobierno en seguridad y apuntó al paso de Trinidad Steinert por el Ministerio de Seguridad Pública. En una entrevista, dijo que no entiende por qué se pensó que una fiscal tenía las capacidades para liderar esa cartera, porque la persecución penal está en manos de la Fiscalía. La exalcaldesa sostuvo que el ministerio necesita coordinación, integración tecnológica e inteligencia, y que siempre debió quedar en manos de un ingeniero. También afirmó que su equipo ofreció al Ejecutivo su programa de seguridad antes de la segunda vuelta, pero que nadie lo leyó.

Data Influye muestra evaluación negativa a 70 días de Kast

La encuesta Data Influye entregó una evaluación mayoritariamente negativa de los primeros 70 días del gobierno de José Antonio Kast. El sondeo de Tú Influyes, realizado entre el 14 y el 17 de mayo con 1.146 casos, muestra que un 62% cree que las reformas del Ejecutivo, incluida la Ley Miscelánea, son un retroceso para el país, y solo un 25% ve algún avance. Las peores notas aparecen en inflación y costo de vida, con 64% de percepción de retroceso; medioambiente, con 60%; crecimiento y empleo, con 55%; y combate al narcotráfico y crimen organizado, con 45%. La desaprobación al Gobierno llega al 54%.

Kast llama a “recuperar el amor por Chile” en Glorias Navales

El Presidente José Antonio Kast encabezó por primera vez la ceremonia del Combate Naval de Iquique y el desfile por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso. Tras la actividad, llamó a reforzar valores patrióticos y a “recuperar el amor por Chile”, afirmando que la lealtad, el patriotismo, el honor y el compromiso están presentes en las Fuerzas Armadas, las policías y cada chileno. En la Plaza Sotomayor, destacó la presencia de los poderes del Estado y pidió a los líderes políticos asumir un compromiso profundo con el país, como Arturo Prat.

Pacheco se despide de Codelco y destaca litio y alianzas mineras

Máximo Pacheco envió una carta de despedida a más de 100 presidentes y altos ejecutivos de las principales compañías mineras del mundo, a días de dejar la presidencia del directorio de Codelco el 25 de mayo. En el texto repasó sus cuatro años de gestión, pidió respaldo para Bernardo Fontaine y destacó el fortalecimiento internacional de la estatal en cobre, litio y molibdeno. También resaltó 12 nuevos joint ventures, el acuerdo con Anglo American para un plan minero entre Andina y Los Bronces, y el ingreso al negocio del litio mediante la alianza con SQM.

Chilenos de la flotilla Sumud son deportados a Turquía

Cancillería confirmó que los cuatro ciudadanos chilenos de la flotilla humanitaria Global Sumud fueron deportados por Israel y trasladados hacia Turquía, tras ser detenidos esta semana durante la interceptación de la embarcación rumbo a Gaza. Se trata de Víctor Chanfreu, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit. El Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con ellos y coordinó asistencia con sus familias. A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara. Cancillería expresó molestia por el “trato denigrante” denunciado.

Subprefecto de la PDI es acusado de agresión sexual en Talca

Un subprefecto de la PDI de Talca fue acusado de agredir sexualmente a una asistente administrativa de la misma unidad al interior del Cuartel Bicentenario, donde también funciona la jefatura regional de la institución. Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante la madrugada, tras lo cual la víctima llegó al Hospital Regional para recibir atención médica y denunciar ante Carabineros. El caso quedó bajo indagación de Asuntos Internos de la policía civil, mientras la PDI suspendió al oficial e inició una investigación interna. En la arista penal, se informó que podría ser aprehendido y llevado al Juzgado de Garantía de Talca.

Asesinan a alcalde peruano durante estado de emergencia

Sicarios asesinaron a disparos al alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en la región peruana de Piura. El ataque ocurrió este jueves en plena vía pública, cuando la autoridad viajaba en una camioneta junto a su equipo de seguridad. Febre recibió múltiples impactos balísticos y murió minutos después en un centro de salud. El conductor del vehículo y un escolta quedaron heridos. Los responsables escaparon y siguen prófugos, mientras un equipo especializado de homicidios de Lima asumió la investigación. La zona está bajo estado de emergencia por criminalidad.

Rubio dice que Cuba aceptó ayuda humanitaria de EE.UU.

Marco Rubio afirmó que Cuba aceptó una oferta de Estados Unidos por 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, en medio del aumento de la presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla. El secretario de Estado dijo que la opción preferida de su país sigue siendo una salida diplomática, aunque admitió que la posibilidad de un acuerdo negociado “no es alta”. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de mentir para justificar una agresión militar y sostuvo que Cuba no representa una amenaza para la seguridad estadounidense.