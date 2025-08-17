Encuesta Criteria: Kast y Jara no se sacan diferencias y empatan en primera vuelta
La última encuesta Criteria reveló que José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran con 29% de preferencias cada uno, en empate técnico. Evelyn Matthei se mantiene tercera con 15%, seguida por Johannes Kaiser (8%) y Franco Parisi (4%).
La última encuesta Criteria, correspondiente a la segunda quincena de agosto, reveló un escenario de empate técnico en la carrera presidencial. Ante la pregunta “¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?”, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (PC) obtuvieron un 29% de preferencias cada uno, liderando la medición.
Evelyn Matthei (Chile Vamos) se mantiene en tercer lugar con un 15%, registrando la primera semana desde mayo en que no retrocede en apoyo.
Más atrás aparecen Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con un 8% y Franco Parisi (Partido de la Gente), quien cayó a un 4% tras perder cuatro puntos en relación al sondeo anterior.
En cuanto a la intención de voto directa, Jara lidera con 31%, seguida de Kast con 29%, Matthei con 16%, Kaiser con 7%, Parisi con 6% y Marco Enríquez-Ominami con 1%, mientras un 10% opta por voto nulo o blanco.
En los escenarios de segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara por 47% versus 35%. En tanto, Matthei superaría a la candidata comunista con 42% frente a 33%.