Cadem: Jeannette Jara recorta distancia con Kast, aunque sigue en segunda posición en primera vuelta

Esta noche fueron publicados los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo reveló que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) anotó un repunte de dos puntos respecto de la última medición del 14 de agosto, alcanzando así el 27% de las preferencias en primera vuela.

Aun así, continúa en pie la tendencia a dejarla en segundo lugar frente al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien a pesar de registrar una baja de un punto aún lidera en las preferencias con un 28%.

En tanto Evelyn Matthei (UDI), candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, permanece estable en el tercer lugar con un 14%. Su última variación importante la registró en la medición del 8 de agosto, en donde pasó del 11% al 16%. Le sigue de cerca el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (11%).

Los restantes candidatos por orden de preferencia son Johannes Kaiser (PNL) con un 7%; Harold Mayne-Nicholls con un 2%; y empatados en último lugar Marco Enríquez-Ominami (Independiente) y Eduardo Artés (PC(AP)) con un 1%.

Atendiendo a las preferencias en primera vuelta, la encuesta también sondeó los eventuales resultados de balotaje. Jeannette Jara perdería en diciembre tanto frente a Evelyn Matthei (33%-40%) como a José Antonio Kast (31%-44%), mientras que una papeleta Matthei-Kast también le daría la victoria al republicano por un 28% frente a un 36%.

Cadem también realizó un sondeo respecto de preferencias para las elecciones parlamentarias, que se realizarán junto con las presidenciales de primera vuelta el domingo 16 de noviembre. El Partido Republicano (25%) lidera las preferencias, seguido con distancia por RN (15%), el PS (13%), la UDI (11%) y el Frente Amplio (11%). En tanto, el 20% señaló que votaría por un candidato independiente.