Copa Libertadores: UC derrota a Barcelona SC y queda a un paso de octavos

Universidad Católica dio un paso clave rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores tras derrotar por 2-0 a Barcelona SC en San Carlos de Apoquindo, resultado que dejó al cuadro cruzado como líder del Grupo D a falta de una fecha para el cierre de la fase grupal.

El equipo dirigido por Daniel Garnero dominó gran parte del encuentro, especialmente tras la temprana expulsión de Jhonnier Chalá en el conjunto ecuatoriano.

La jugada ocurrió a los 10 minutos, cuando el defensor cometió una dura infracción sobre Clemente Montes. Inicialmente el árbitro mostró tarjeta amarilla, pero tras revisión del VAR corrigió la sanción y mostró la roja directa.

Con un hombre más, Universidad Católica asumió completamente el control del partido.

Barcelona SC retrocedió sus líneas y apostó por resistir, dejando prácticamente sin peso ofensivo al conjunto visitante durante el resto del encuentro.

La UC comenzó a acumular llegadas, centros y remates, aunque sin precisión en los metros finales.

Durante el primer tiempo y gran parte del segundo, los cruzados desperdiciaron varias oportunidades claras frente al arco rival, en medio de la frustración por no poder romper el cero.

Sin embargo, la insistencia terminó encontrando premio a los 75 minutos gracias a Fernando Zampedri.

El delantero argentino apareció por el segundo palo y aprovechó un rebote para empujar el balón con el pecho y marcar el 1-0.

El gol destrabó definitivamente el encuentro y ocho minutos más tarde el propio Zampedri volvió a aparecer en el área para convertir el segundo tanto tras una asistencia de Clemente Montes.

La jugada fue revisada por el VAR debido a una posible posición de adelanto, aunque finalmente el gol fue validado.

Con este resultado, Universidad Católica llegó a 10 puntos y quedó como líder del Grupo D.

Cruzeiro aparece segundo con ocho unidades, mientras Boca Juniors suma siete puntos antes de la última jornada. Barcelona SC, en tanto, quedó eliminado de toda competencia internacional con apenas tres unidades.

El escenario deja a los cruzados dependiendo de sí mismos para avanzar a octavos de final.

La UC clasificará directamente si logra no perder frente a Boca Juniors en La Bombonera el próximo jueves 28 de mayo.

En caso de derrota en Argentina, el conjunto chileno necesitará que Cruzeiro no derrote a Barcelona SC en el partido que se jugará simultáneamente en Brasil.

Además del decisivo duelo internacional, Universidad Católica enfrentará antes otro desafío importante: el clásico frente a Colo Colo este domingo 24 de mayo en el Claro Arena.