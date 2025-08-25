Cordero y programa de seguridad de Matthei y Kast: “Son continuidad del Gobierno actual”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero expuso su punto de vista frente a las bases programáticas gubernamentales de los candidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos); específicamente, en torno al eje de su competencia.

En entrevista con Radio ADN, Cordero fue consultado sobre las futuras inversiones para dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia y el crimen organizado que ambos candidatos manifestaron en sus bases. Documentos que, asegura, se tratan de “programas de continuidad” y que, “no nota ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el Gobierno del 2022”.

“En el tema de cárceles, eso está dentro del plan de infraestructura penitenciaria. El aumento de presupuesto en seguridad va bien modesto”, señaló Cordero. Aseveró, además, que en lo que va de Gobierno, el presupuesto aumentó en más de un 15% en referencia a su decrecimiento durante la administración anterior.

Incluso, sólo en materia de crimen organizado, afirmó que se han destinado más de 241 mil millones de pesos.

Frente a las propuestas de Matthei y Kast, el ministro de Seguridad Pública intuye que se trata en mayor parte de una estrategia política: “Me parece que son indispensables necesidades de marcar la diferencia”.

“Si uno mira y saca en algún sentido esos calificativos, los adjetivos, la agenda de seguridad (…) es la continuidad de lo que ha desarrollado este Gobierno hasta ahora”, declaró el secretario de Estado.

Sobre este punto, Cordero ejemplificó que, tanto el punto de vista penitenciario como el del fortalecimiento de las instituciones, son aspectos que pertenecen a la agenda del Gobierno de Gabriel Boric. Y que si bien, esto puede “parecer incómodo para algunos”, permitirá definir la ruta en cuando a la seguridad para el futuro.