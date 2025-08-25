Ignacio Imas de Imaginacción y la “fatiga” de Kast: “Las anteriores postulaciones dejaron residuos”

El cientista político y gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizó los riesgos que enfrentan las candidaturas presidenciales a partir del estudio “Riesgos en campañas y administraciones”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Imas advierte un fenómeno de “fatiga electoral” al ser su tercera postulación consecutiva.

“La fatiga se muestra en tanto las anteriores dos postulaciones dejaron residuos de temas, como la eventual eliminación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Estas esquirlas quedan”, dijo.

El analista sostiene que Kast se presenta como “el presidente de la seguridad y orden público”, pero que esa apuesta puede convertirse en una debilidad, ya que si a los pocos meses no logra revertir cifras en delincuencia, “sin lugar a dudas eso va a impactar a la confianza que le tienen las personas”.

Imas recalca que el republicano tiene una alta tasa de rechazo personal y que su liderazgo genera polarización: “José Antonio Kast, si es electo presidente, va a tener un país altamente polarizado sobre su propio liderazgo. Ya ha polarizado con ciertos comentarios, propuestas de gobierno y también por parte de su base programática, lo que genera ruidos no sólo con la izquierda, sino también al interior de la derecha”.