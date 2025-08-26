Ignacio Briones emplaza a Kast: si ellos gobernaran, “no habríamos tenido reforma previsional”

Ignacio Briones, exministro de Hacienda y nuevo asesor económico del equipo programático de Evelyn Matthei, defendió la propuesta de la candidata de Chile Vamos y cuestionó las promesas de José Antonio Kast, candidato republicano.

“El crecimiento no cae de Marte, lo de tener carácter es un slogan”, afirmó en conversación con radio Infinita, agregando que para lograrlo “hay que tener gobernabilidad, y creo que Evelyn Matthei es la persona que puede ofrecer eso”.

Briones fue más allá y planteó que la existencia misma de la reforma previsional habría estado en riesgo bajo un eventual gobierno republicano: “Si hubieran estado ellos gobernando, no habríamos tenido reforma previsional”, sostuvo.

En materia fiscal, subrayó las diferencias entre ambos programas. Explicó que el plan de Matthei considera un recorte de 8 mil millones de dólares en un plazo de cuatro años, mientras que la propuesta de Kast promete la misma cifra en solo 18 meses. “Prometer estas cifras es vender humo”, advirtió.

En esa línea, insistió en que “cuando uno tira estas cifras rimbombantes te tienen que explicar cómo se hace, si no, no vale, es engañoso”.