A 52 años del Golpe: Juventudes oficialistas firman declaración en defensa de la democracia

En el marco de la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado, juventudes de los partidos Comunista, Socialista, Radical, Liberal, Demócrata Cristiano, PPD y del Frente Amplio suscribieron una declaración conjunta denominada “Juventudes por la Democracia”.

El texto destaca la responsabilidad generacional de “continuar el legado de quienes antes que nosotros levantaron proyectos unitarios orientados al engrandecimiento de la vida de los humildes y a la justicia social como horizonte común”.

Los firmantes plantearon que la democracia debe entenderse como práctica cotidiana y no solo como procedimiento electoral. “No nos mueve el rencor. Nos mueve una patria justa y memoria. Una memoria activa que nos advierte de los peligros de la intolerancia, de la violencia política y del autoritarismo”, señala la declaración.

El documento rechaza “las prácticas que dividen y empobrecen la vida democrática” y sostiene que el legado de Salvador Allende constituye una guía de militancia y compromiso ético, orientada a la superación de desigualdades y la conquista de derechos sociales.

“Las juventudes presentes, diversas en sus trayectorias y miradas, compartimos un mismo presente y un mismo desafío: abrir nuevos caminos de esperanza, ser semillas de futuro, y demostrar que es posible articular diferencias en un horizonte común”, sostuvieron.

La declaración fue entregada a la Fundación Salvador Allende para que quede resguardada como testimonio de unidad juvenil y compromiso con la democracia, la justicia social y la dignidad de Chile.

El texto cierra con un llamado: “¡Que viva la unidad de la juventud! ¡Que viva Salvador Allende! ¡Que viva el pueblo de Chile!”.