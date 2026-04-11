Entre Hilos: ¿Qué es el iluminismo?

Asociado principalmente al siglo XVIII, y conocido también como el período de la Ilustración, este movimiento se caracteriza por su convicción sobre el carácter inevitable del progreso humano en todas las áreas de la sociedad, la idea de que el conocimiento sobre el mundo proviene del uso crítico de la razón y la observación empírica antes que del estudio de textos religiosos o textos filosóficos clásicos. Al mismo tiempo, la meta última de todo conocimiento es el perfeccionamiento práctico de la vida en sociedad.

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