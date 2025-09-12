Consejeros BC y oposición critican diferencias del Presidente Boric con informe IPoM

Las discrepancias expresadas por el Presidente Gabriel Boric frente al último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que vincula el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas con un menor dinamismo del empleo, generaron críticas desde la propia entidad, expertos y la oposición.

Claudio Soto, consejero del Banco Central, sostuvo en 24 Horas que “tenemos evidencia de que el alza del salario mínimo hizo que las empresas que estaban más incididas por el salario mínimo crearan menos empleo o eventualmente destruyeran empleo”, defendiendo que el estudio “está técnicamente muy bien hecho”.

En radio Cooperativa, el expresidente del BC y exministro de Economía, José De Gregorio, fustigó la postura del Mandatario: “A mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar (…) Él no puede decir ‘discrepo de un estudio’, es como nada que ver”.

Desde Renovación Nacional, Frank Sauerbaum acusó que el oficialismo “cada vez que se ven amenazados sus intereses arremeten contra las instituciones”, mientras que Felipe Donoso (UDI) afirmó que el Gobierno “no asume su responsabilidad” y que las reformas laborales, sumadas a “la mala gestión económica”, generan desempleo.

El diputado republicano Agustín Romero recordó que “hace tiempo advertimos que las alzas del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas, sin crecimiento económico, iban a frenar el empleo”, llamando al Presidente a ser “muy cuidadoso al opinar”.

Ximena Rincón (Demócratas), en tanto, declaró en redes sociales que “el presidente no puede inventar cifras” y aseguró que las reformas “han deteriorado la calidad del empleo y estancado la economía”, instando al Ejecutivo a “dejar las cuentas ordenadas” a meses de terminar su mandato.