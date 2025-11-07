Dos autos hundidos en Ñuñoa producto de intensas lluvias: conductores escaparon nadando

Las fuertes precipitaciones registradas en Santiago durante la tarde y noche del jueves provocaron una emergencia en Ñuñoa, donde dos automóviles quedaron completamente hundidos bajo el puente peatonal La Calera, en el tramo de Alcalde Eduardo Castillo Velasco entre Ramón Cruz Montt y Alcalde Jorge Monckeberg.

Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados alrededor de las 6:30 de la mañana y debieron salir por las ventanas para salvarse. “Estaba lleno de agua, no había ninguna señalización… salimos por la ventana”, relató José, uno de los afectados, a Chilevisión.

La segunda conductora, Cecilia, también logró escapar y pidió explicaciones a la municipalidad, encabezada por Sebastián Sichel: “Quiero hacer un llamado al alcalde a que dé la cara con esta situación… nadie avisó que esto estaba pasando, estaba la camioneta de seguridad ciudadana y no pusieron ningún aviso”, reclamó.

Tras conocerse el hecho, personal municipal acudió con motobombas para extraer el agua del paso bajo nivel. Desde Transporte Informa confirmaron la suspensión del tránsito en el sector mientras se desarrollan los trabajos de limpieza y drenaje.