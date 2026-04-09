Fiscalía investiga a Camila Flores por fraude al fisco: denuncian que cobraba “cuota” a trabajadores

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que inició una investigación en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco reiterado.

Según informó el Ministerio Público, la causa se originó a partir de una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, cuando la parlamentaria aún se desempeñaba como diputada.

La investigación se encuentra actualmente a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias desarrolladas por el OS9 de Carabineros.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las diligencias se mantienen bajo reserva mientras avanzan las indagatorias.

Según los antecedentes revelados por T13, la denuncia apunta a un mecanismo mediante el cual parte de los sueldos de asesores contratados con asignaciones parlamentarias debía ser entregada en efectivo a la legisladora.

El sistema habría sido conocido informalmente entre trabajadores del Congreso como “la cuota Flores”. De acuerdo con la declaración de un excolaborador, “a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”.

La denuncia sostiene que este mecanismo habría funcionado de forma sistemática desde aproximadamente 2018 hasta 2025, período en el que se habría generado un perjuicio fiscal cercano a los $300 millones.

Parte de los antecedentes entregados al Ministerio Público incluyen conversaciones de WhatsApp que muestrarían la coordinación de la entrega de dinero.

En los mensajes se mencionan montos específicos y la entrega de sobres con efectivo a través de la secretaria de la parlamentaria, Yolanda Olfos, quien según el documento actuaría como intermediaria para recaudar los recursos.

Entre los ejemplos citados en la denuncia se menciona el caso de un trabajador contratado por más de $2,6 millones mensuales que habría entregado regularmente $1,8 millones en efectivo.

Abogado de Flores descarta irregularidades

Consultada por las acusaciones, la defensa de la senadora, encabezada por el abogado Luis Masferrer, descartó irregularidades y afirmó que la parlamentaria colaborará con la investigación.

“La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho (…) acá no hay nada que temer y vamos a colaborar con la investigación”, señaló.

El abogado agregó que se trata de una denuncia anónima cuyo contenido completo aún no conocen y que cualquier asesor requerido por la Fiscalía aportará antecedentes si así lo solicita el Ministerio Público.