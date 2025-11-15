Constitución de mesas llega al 27,4% según cifras del Servel en la previa de las elecciones

El Servel entregó un primer informe sobre la constitución de mesas receptoras de sufragios en preparación para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo mañana 16 de noviembre.

La presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, detalló que hasta las 18:00 horas del sábado, se habían constituido 11.208 mesas de un total de 40.900, lo que representa el 27,4% del total. En el extranjero, de las 427 mesas disponibles, se han constituido 60, lo que corresponde al 14,05%.

La apertura de las mesas en todo Chile está programada para las 08:00 horas de este domingo, para las elecciones presidenciales, donde ocho candidatos compiten por la presidencia. Además, todas las regiones del país elegirán a sus diputados, y siete regiones tendrán elecciones senatoriales.

Es importante destacar que el voto en estas elecciones es obligatorio en Chile, mientras que en el extranjero tiene carácter voluntario. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, adaptándose a los husos horarios correspondientes en el exterior.

Según informó el Servicio, por undécima vez los chilenos en el exterior podrán emitir su sufragio en el mundo. Cuando eran las cuatro de la tarde, hora de Chile, se inició el proceso de elección presidencial en Wellington y Auckland, Nueva Zelanda

“El padrón electoral respecto al año 2023 creció un 20%, esto es, tenemos en el exterior 160. 935 electores hoy en día con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación, ubicada en 119 locales, en 64 países del mundo”, comentó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

La Presidenta del Servel, Pamela Figueroa se refirió a algunas incidencias en el exterior como: la suspensión de la Elección en Puerto Príncipe, Haití; cambios en los horarios de votación en Beirut, Líbano, proceso que se realizará desde las 8:00 hasta las 15 horas (horario local).

Según la entidad fiscal, “hay circunscripciones con extensión de competencia” para los casos con menos de 9 electores correspondientes a: Ramallah (Palestina); Accra (Ghana); Georgetown (Guyana); Addis Abeba (Etiopía); Damasco (Siria); Teherán (Irán); y Puerto España (Trinidad y Tobago). Asimismo en Caracas y Puerto Ordaz. en Venezuela, debido al retiro del personal diplomático chileno, “para todos ellos se dispuso que con el propósito de garantizar el derecho a sufragio de esos electores se muevan esas circunscripciones a aquellas existentes que estén ubicadas en Estados contiguos o cercanos. Todas estas situaciones fueron informadas a los electores en el exterior a través de correos electrónicos los últimos días”, afirmó Pamela Figueroa.