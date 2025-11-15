Cecilia Morel sobre Matthei: “Su capacidad de trabajo me recuerda a Sebastián y toda su experiencia”

A menos de 24 horas de las elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, se reunió este sábado con la ex Primera Dama Cecilia Morel y su hija Cecilia Piñera Morel en un café de Vitacura. Durante el encuentro, Matthei expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por la familia Piñera Morel a su candidatura.

“Quiero agradecer de corazón todo lo que ha hecho la familia Piñera Morel por esta candidatura”, afirmó Matthei, quien en las últimas dos semanas ha destacado que es la candidata del “piñerismo”.

Según quienes conocieron de la cita en el Café Vilapert, Cecilia Morel, su hija Cecilia -la médico que de un bajo perfil público- y Matthei recordaron “el legado del ex Presidente Sebastián Piñera y su compromiso con el país”.

Las tres habrían caminado dos cuadras juntas antes de ingresar al local y testigos sostienen que la gente que pasaba por el sector aplaudió a Morel y se acercó a saludarlas.

Cecilia Morel, que ha mantenido una relación cercana con Matthei en esta campaña, resaltó la trayectoria y capacidad de la abanderada presidencial.

“Nosotras somos amigas, tenemos una larga trayectoria y lo importante hoy día es acompañarla, porque se ha sacado la mugre trabajando”, comentó Morel, añadiendo que “ella demuestra ese compromiso con Chile, esa capacidad de trabajo que me recuerda a Sebastián, toda su experiencia y todo lo que ha entregado a este país”.

El encuentro, que se había planificado la semana pasada, se centró en el apoyo a la campaña de Matthei, quien pidió un café helado, lo que provocó un recuerdo nostálgico en Cecilia Piñera, quien mencionó que “esa era la bebida favorita de su padre”.

La reunión se llevó a cabo en un ambiente de camaradería, tras el cierre de campaña, en un momento clave donde la centroderecha de Piñera se enfrenta a un derecha más extrema y emergente que encarna principalmente el abanderado de los republicanos, José Antonio Kast, que en algún momento fue su opositor.