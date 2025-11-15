Votación de Acusación Constitucional contra Pardow se suspende por ausencia de diputadas del PC y FA

La votación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, no se llevó a cabo este sábado debido a la ausencia de las diputadas oficialistas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA) en la comisión revisora.

La sesión especial de la comisión revisora se realizó en la sede del Congreso en Santiago con el objetivo de avanzar en el libelo, pero según informó Emol, la falta de quórum impidió que se procediera con la votación.

El presidente de la comisión, diputado Jaime Mulet (FRVS), había enfatizado la importancia de la presencia de Pardow en la reunión, señalando que su asistencia era crucial para abordar los hechos en cuestión.

“Espero que mañana (este sábado) pueda concurrir el exministro Pardow, es muy importante para el objetivo y para llegar al fondo”, comentó Mulet antes de la sesión. Sin embargo, Pardow no asistió, lo que llevó a Mulet a tomar la decisión de posponer la votación.

Según informó ese medio, luego de sesionar por una hora, y con un receso de 15 minutos, Mulet finalmente determinó que la votación no se llevaría a cabo hoy porque las diputadas o Hertz (PC) y Ñanco (FA) no fueron informadas de la sesión y, por ende, no asistieron.

Más tarde, Mulet detalló tres razones por las que determinó que no se votara este sábado. La primera, porque “el secretario de la comisión interpreta los seis días que hay después de la contestación, que son a favor de la defensa, y que no se puede votar antes de los seis días”.

En segundo lugar, Mulet dijo a ese medio que no había convocado formalmente a la votación y que la ausencia de las diputadas, especialmente de Hertz, quien tenía problemas de salud, hacía que la situación fuera sorpresiva para ellas. Por último, el presidente de la comisión destacó la importancia de escuchar a Pardow para garantizar su derecho al debido proceso.

El diputado Mauro González (RN) expresó su descontento con la decisión de Mulet, argumentando que el Gobierno y Pardow se han burlado de los chilenos y que la falta de votación los convierte en cómplices de esa burla. González subrayó que el respeto hacia las diputadas también debe extenderse a los ciudadanos que se sienten agraviados por la situación.