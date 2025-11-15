Querellas cruzadas entre socialistas Daniel Manouchehri y Fidel Espinoza tras incidente en el Senado

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, presentó una querella por injurias en contra el diputado de su mismo partido, Daniel Manouchehri; el mismo día en que éste último interpuso una denuncia en la Fiscalía Nacional por el delito de “amenazas” contra el legislador por Los Lagos.

Desde la mesa del partido explican que la acción judicial de Espinoza había sido anunciada por él, el pasado lunes y que el viernes fue ingresado el texto en Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Mientras que la denuncia de Manouchehri contra su compañero del socialismo fue ingresada la tarde del lunes pasado y consigna que cerca de las 14:30 horas Espinoza se acercó al parlamentario y le advirtió que “lo golpearía”, y que los hechos ocurrieron en presencia de la diputada Carolina Tello, sobre quien se pide sea citada a declarar en la demanda.

En el documento de la querella presentada, Espinosa acusa al diputado de injurias, luego de que este lo calificara de “corrupto” en plena sesión del Senado. Aquello ocurrió después de que Espinosa le respondiera con “varios garabatos e insultos”. Uno de ellos fue “maricón”, según registraron las cámaras de Canal 13 y Mega.

Desde la Cámara advierten que el incidente ocurrió en el hemiciclo y en el marco del fuero parlamentario, el cual protege a los legisladores de ser procesados o privados de libertad por sus opiniones.

Con todo, el episodio ocurrió a raíz del altercado registrado durante la sesión del lunes, en la que se discutía la acusación constitucional contra el destituido juez Antonio Ulloa, y terminó provocando la suspensión momentánea de la instancia. El incidente se desencadenó luego de que Manouchehri citara las palabras de Ulloa, quien afirmó que conoció “a la honorable senadora, señora Yasna Provoste” y que, en conversaciones informales, ella le habría señalado que, a su juicio, “la acusación constitucional contra la jueza (Silvana Donoso en 2020) no tenía fundamento”.

Fue esa afirmación de Ulloa, la que aprovechó el diputado socialista Daniel Manouchehri, impulsor del libelo contra el juez, a raíz de sus vínculos con el caso Hermosilla.

“El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Provoste, antes de una acusación constitucional, como si fuera algo normal”, señaló el diputado generando que varios senadores, entre ellos, Espinoza y Yasna Provoste (quien compite con la pareja del diputado en la campaña senatorial en Atacama), se levantaron de su asiento para encarar a Manouchehri.