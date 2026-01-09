Fiscalía desestima defensa de Jadue y cierra investigación por el caso Farmacias Populares

La Fiscalía Centro Norte rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar el plazo de investigación y resolvió cerrar la indagatoria que involucra al exalcalde de Recoleta por delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

Tras el cierre de la investigación, la Fiscalía Centro Norte deberá presentar formalmente la acusación ante el tribunal. En ese contexto, se fijará una audiencia de preparación de juicio oral dentro de un plazo de 25 días, con lo que se darán por concluidas las diligencias pendientes.

Según el Ministerio Público, Jadue enfrenta imputaciones por delitos reiterados de fraude al fisco, estafa y cohecho, además de delito concursal contemplado en el artículo 463 del Código Penal, relacionados con su gestión al frente del municipio de Recoleta.

La solicitud de ampliación del plazo fue presentada por la defensa luego de la reapertura de la investigación, argumentando la eventual existencia de conversaciones del abogado Luis Hermosilla —imputado en el denominado caso Audios— con terceros, entre ellos Mauricio Smok, exconcejal de Recoleta, en las que se habría abordado la posibilidad de impulsar una querella contra el exjefe comunal.

Durante la audiencia también se mencionó a Smok, quien figura como uno de los querellantes en la causa. “Cuando hablo y digo las cosas, las digo de frente, porque estoy con la verdad”, afirmó, adelantando además que presentará acciones judiciales.

Al respecto, el fiscal regional Centro Norte, Marcelo Cabrera, señaló que “nosotros vamos a presentar la acusación y, en los próximos días, el tribunal deberá dictar una resolución fijando la audiencia de preparación de juicio oral, donde se discutirán los aspectos pertinentes”.

Asimismo, precisó que “los delitos por los cuales se imputó y se acusó al señor Jadue, y a otros imputados, se mantienen en los mismos términos que ya se habían presentado”, confirmando que la solicitud de pena de 18 años y 10 días de presidio se mantiene vigente.