Exsuperintendente de Bancos Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado

El exejecutivo de Citibank Mario Farren Risopatrón será el próximo presidente de BancoEstado en la administración que encabezará el Presidente Electo, José Antonio Kast. La designación se concretó después de una extensa reunión que Farren sostuvo con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instancia en la que se delineó el rol que deberá cumplir al mando de la institución financiera estatal. Se espera que en los próximos días se defina el resto del comité ejecutivo del banco, incluyendo los nombres para la vicepresidencia y la gerencia general.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en finanzas de la Universidad de Chicago, Farren cuenta con una trayectoria de 27 años en Citi, donde su último cargo fue como presidente y gerente general de Citibank de Perú, entre 2016 y 2018. Ese año retornó a Chile para asumir como superintendente de Bancos (Sbif) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, siendo el último en ocupar el cargo antes de que la entidad se incorporara a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2019. Posteriormente, en 2022, regresó al sector privado y actualmente participa en directorios de empresas.

La relación entre Farren y José Antonio Kast tiene un vínculo académico y político. “Tengo una gran afinidad y cercanía con los valores y principios que animan a José Antonio. Su hermano fue un hombre de mucha calidad humana, muy comprometido con el desarrollo de las personas desde la perspectiva de la libertad y el desarrollo económico. Veo esos mismos valores en JAK”, afirmó Farren en octubre de 2025 a DF, recordando que Miguel Kast, fallecido hermano del presidente electo, fue su primer profesor de economía en la Universidad de Chile.

Con el tiempo, Farren apoyó la creación del movimiento Republicanos y en la campaña presidencial de 2025 se sumó al equipo económico comandado por Jorge Quiroz como encargado de mercado financiero, siendo el único comando que puso acento en la industria financiera. Actualmente, asiste con frecuencia a reuniones en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en calle La Gloria en Las Condes.

Durante su participación en la campaña, Farren delineó tres ejes principales para el mercado de capitales en el programa económico: facilitación regulatoria, competitividad tributaria, y ajuste y racionalización del gasto público. Una de sus propuestas más relevantes fue impulsar la convertibilidad del peso, medida que, según declaró a Pulso en agosto de 2025, busca “hacerse cargo del deterioro que ha tenido el mercado de capitales” y permitir que grandes empresas “puedan ofrecer directamente bonos en pesos a inversionistas extranjeros”.