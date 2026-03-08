Tras reunión con Kast, Presidente Boric “da por superadas” las controversias

Cerca de dos horas duró la repentina reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, coordinada por el equipo del primero durante la jornada del viernes, pero de la que no se tuvo conocimiento público hasta esta mañana.

El Mandatario electo arribó a La Moneda a las 11:30, solo dos horas después de regresar a Chile tras participar en la cumbre Shield of the Americas, realizada en Miami, Estados Unidos. El encuentro reanudó las conversaciones tras la polémica generada por el proyecto del cable submarino de datos chino, que derivó en que José Antonio Kasta diera por terminada las reuniones bilaterales entre el gobierno saliente y el equipo del mandatario electo. La decisión tensionó el proceso de traspaso de mando a pocos días de la ceremonia del próximo 11 de marzo.

A pesar de dicho contexto, el contenido de la conversación de hoy no fue adelantado ni por la administración entrante ni por la saliente. En conversación con Canal 13, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dio luces de la naturaleza de la reunión, que dejó más dudas que certezas. “Entiendo que ayer el Presidente Boric o su gabinete se comunicaron con el gabinete del Presidente Kast para decirle que había una información urgente que querían transmitirles“.

“Desde el gabinete del Presidente [Kast] respondieron que estamos a 72 horas del cambio de mando, y que pensaban de que cualquier tema urgente se podía conversar después de que asumiera el Presidente Kast. Pero ayer mismo, desde La Moneda, ellos insistieron y dijeron que, a pesar de que estamos a pocos días del cambio de mando, a pesar de la afirmación del Presidente Kast de que esto se puede conversar después, esto era lo suficientemente importante“, relató Ramírez.

La información se entendió de tal importancia que se postergó la vocería del Día de la Mujer de la ministra Antonia Orellana. Aunque se desconoce si efectivamente se le dio al Presidente electo la supuesta información de relevancia, lo cierto es que Kast no pudo rechazar la invitación y tuvo que regresar a La Moneda. Esto, según analistas da cuenta que el Presidente Boric se quedó con la última palabra, después del portazo que le diera la semana pasada el futuro mandatario.

Cerca de las 13:30, el Presidente Electo fue el primero en dirigirse a la prensa presente. “Ya en viaje recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”.

“Los temas versan sobre distintas materias: me entregó los antecedentes, cosas que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República”, sostuvo. Kast también explicó que la reunión permitió coordinar actividades oficiales que se desarrollarán en los próximos días previos al traspaso de poder, mencionando especialmente la ceremonia de cambio de la comandancia en jefe del Ejército programada para este lunes.

En esa línea, señaló que ambos coincidieron en la importancia de que el cambio de mando se realice con pleno respeto a las tradiciones institucionales. “Concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que revele la importancia que le entregamos a las instituciones de la República”, afirmó.

Cerca de 15 minutos después, el Presidente Boric se dirigió a la ciudadanía, partiendo por recalcar el peso de la fecha. “Quiero saludar, manifestar mis respetos a las mujeres de Chile y a la tremenda convocatoria que a lo largo de todo el país ha tenido las marchas que las mujeres están realizando hoy día. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, avanzar en corresponsabilidad, en equidad (…) Así que mi respeto y qué alegría ver la tremenda, tremenda convocatoria pacíficaque se ha dado en todo Chile”.

Sin dilatar más, el Presidente Boric ahondó en el asunto de la convocatoria, confirmando que era dar continuidad a las conversaciones suspendidas a inicios de semana, y en la que abordaron temas “que considero profundamente relevantes y sobre los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien dar continuidad”.

En particular, el Presidente Boric informó que entregó a su sucesor en el cargo documentos relativos a la Comisión Verdad y Niñez, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Sename desde 1979 hasta 2021, en razón de que la instancia solicitó extender su funcionamiento y cesará funciones en 2027. Además, le entregó informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en la Araucanía. “Creo que el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante ―particularmente en materias que son de Estado, de seguridad― de la administración saliente con la administración entrante“, sostuvo Gabriel Boric.

“Por último, conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando. Quienes tenemos cargos de responsabilidad (…) tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato”, complementó, resaltando que José Antonio Kast haya “dejado de lado las diferencias que puedan haber existido” para atender a la reunión.

Por lo mismo, recalcó la importancia de “poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independientes de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana. Es algo de lo que todos los chilenos se sienten orgullosos. Y que más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos, como líderes de nuestros respectivos sectores y como Presidente en ejercicio y Presidente Electo, teníamos que estar a la altura”.

“Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, sentenció Gabriel Boric.