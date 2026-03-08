A tres días del cambio de mando, Squella adelanta posiciones: “Bachelet no puede dirigir la ONU”

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, arremetió nuevamente contra la candidatura a la secretaria general de la ONU de Michelle Bachelet: aseguró que la testera de Naciones Unidas no puede recaer en ella, por cuanto concentra “dentro de su fila a la izquierda más dura“.

El comentario de Squella atiende a las consecuencias que generaría la trama del cable submarino Chile-China. El timonel de los republicanos advirtió durante la semana que la polémica “terminó definitivamente con la candidatura de Bachelet, que ya estaba con respirador artificial”. Dentro del equipo del Presidente Electo, si bien no estarían a favor de tensionar las relaciones con México y Brasil (los otros países que patrocinan la candidatura), existe un temor a que la candidatura sea vetada por Estados Unidos, tanto como por un escenario geopolítico más volátil tras los bombardeos a Irán como por la trama del cable submarino.

En esa línea, Squella ―quien transparentó su rechazo a la candidatura casi desde su anuncio― ya había advertido que “siendo ella la candidata del Presidente Gabriel Boric, creo que efectivamente se empaña aún más la posibilidad de ella de tener un éxito en esa candidatura”.

Así las cosas, Squella reforzó su argumento, asegurando que “este episodio pone en alerta el que Naciones Unidas no

puede ser dirigida por una persona que concentre dentro de su fila a la izquierda más dura, particularmente en aquellos países que pasan a ser especialmente estratégicos en este conflicto que existe en estas dos grandes potencias”.

“Me da la impresión de que, conocidos todos los candidatos que se presenten una vez que se cierren las inscripciones, Estados Unidos no va a permitir que una candidatura de este perfil avance como alternativa real de triunfo. Y también la inscripción conjunta de países tan de izquierda hoy día como México y Brasil hacen que esa candidatura no tenga mucho destino“, complementó hoy, según consigna El Mercurio.

Consultado sobre el por qué debería J.A. Kast quitarle piso a la candidatura si de igual manera tiene poca viabilidad, Squella explicó que “quizás una candidatura con posibilidad de éxito, que llegara a ser un cambio más sustantivo en Naciones Unidas, la desideologizaría. Chile podría contribuir activamente en que una persona de ese perfil llegue a puerto“.

