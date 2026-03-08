8M en Chile: marchas, conciertos y encuentros marcan el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada que busca visibilizar las demandas por igualdad de género, mejores condiciones laborales y el fin de la violencia hacia las mujeres. En Chile, la fecha estará marcada por diversas actividades organizadas por colectivos sociales, municipios e instituciones culturales.

La agenda contempla movilizaciones en distintas ciudades del país, así como encuentros comunitarios y actividades culturales destinadas a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres. Las convocatorias incluyen marchas, actos públicos y espacios de encuentro impulsados por organizaciones feministas y territoriales.

Junto con las manifestaciones, también se han preparado panoramas culturales y recreativos para conmemorar la fecha. Entre ellos destacan conciertos, exposiciones y encuentros artísticos que buscan relevar el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Uno de los eventos destacados se realizará en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se llevará a cabo un festival gratuito que contará con la presentación de la rapera Ana Tijoux, además de tributos musicales a artistas como Mon Laferte.

A estas iniciativas se suman ciclos musicales en distintas salas del país dedicados exclusivamente a intérpretes mujeres, así como homenajes culturales y conciertos inspirados en figuras femeninas de la historia chilena, en una jornada que combina movilización social con actividades culturales para conmemorar el 8M.