Lautaro Carmona, presidente del PC: “‘Gobierno de emergencia’ es una frase publicitaria”

A tres días del fin de la administración de Gabriel Boric, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, proyecto el futuro de la tienda, y advirtió que el concepto ‘gobierno de emergencia’, acuñado por José Antonio Kast, “es una frase publicitaria“.

En conversación con El Mercurio, el timonel del PC dio luces de la hoja de ruta de la tienda durante la próxima administración, señalando que cualquier postura será en “mérito de las políticas”.

“No hay una posición por adelantado ni un prejuicio. Lo que sí es evidente es que seremos oposición. Pero será una oposición constructiva con todas aquellas políticas que vayan en beneficio de mayorías (…) Y será muy crítica cuando las políticas sean selectivas, excluyentes o de privilegio”, señaló Carmona.

Asimismo, matizó la necesidad entre las fuerzas de izquierda de coordinar una unidad política de cara al próximo gobierno. “La unidad no es un factor en sí mismo si no tiene contenido (…) La unidad con contenido significa ampliar capacidades para llevar adelante políticas públicas de marca mayor en beneficio de mayorías. Eso se va a ver a la hora de la verdad”.

Con respecto a la estrategia de José Antonio Kast para llegar a La Moneda, alertó sobre las expectativas que nutre el concepto ‘gobierno de emergencia’: “Es una manera de marcar incluso una pequeña trinchera para bajar expectativas. Pero la gente no está en condiciones de que le posterguen sus expectativas por ese concepto (…) Más vale que le metan mano directamente a los compromisos que hicieron”.

El legado del Gobierno y el rol del PC

Lautaro Carmona también revisó el rol de la tienda comunista en la administración de Gabriel Boric: asegurando que su participación “está en el camino de ir creando condiciones para proyectar un proceso de transformaciones” sociales, afirmó que la evaluación definitiva comenzará a elaborarse tras el cambio de mando.

“Va a ser una evaluación consciente, porque es una experiencia real, tangible. No es ir a un libro ni a una teoría, sino ver en la práctica la crudeza, la dureza, la flexibilidad y el manejo de la acción política en un proceso de transformación (..). De ahí habrá que sacar conclusiones para ratificar políticas correctas, completar vacíos y rectificar aquellas que hayan sido incorrectas”, señaló.

A lo anterior, añadió: “el Partido Comunista tiene un sentimiento de pertenencia sin ninguna duda al gobierno actual (..). Eso no significa que no tenga sentido crítico. Será leal hasta el último día en las políticas del Gobierno, pero tampoco significa que sea ciego respecto de cuestiones políticas. Como somos parte consciente del proyecto, la evaluación y los resultados también nos involucran: somos incumbentes directos”.