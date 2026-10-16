J.A. Kast aterriza en Bolivia tras 71 años sin viajes presidenciales al país

El Presidente José Antonio Kast aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, para iniciar una visita oficial que marca el regreso de un mandatario chileno al país vecino después de 71 años.

Kast llegó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; la ministra de Energía, Ximena Rincón; el senador Manuel José Ossandón, y los gobernadores regionales Diego Paco, de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal, de Tarapacá; y Ricardo Díaz, de Antofagasta. A su llegada, fue recibido con honores por el Regimiento de Infantería N.º 1 Colorados y por autoridades bolivianas, entre ellas el canciller Héctor Huanca y el gobernador de La Paz, Luis Revilla.

Durante la recepción, el mandatario recibió una placa conmemorativa y fue distinguido como Huésped Ilustre por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. El reconocimiento fue formalizado por el gobernador Revilla, conforme al Reglamento Interno de Honores, Condecoraciones y Reconocimiento de esa institución. La distinción reconoce la investidura del presidente chileno y, según el texto de la placa, constituye un testimonio de la amistad, la cooperación y el entendimiento entre ambos pueblos.

En los considerandos de la resolución, las autoridades departamentales plantearon que la presencia de Kast representa una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad, cooperación e integración regional entre Chile y Bolivia. Asimismo, señalaron que la visita permite promover el entendimiento bilateral en el marco de los principios de la diplomacia de los pueblos y la cultura de paz.

La agenda contempla una reunión entre Kast y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, además de la firma de acuerdos y la entrega de una declaración conjunta. Desde Presidencia adelantaron que las materias de cooperación incluyen minería, modernización comercial, conectividad digital, salud e integración energética. No obstante, el encuentro bilateral con el mandatario boliviano también estará marcado por la investigación del Ministerio Público de Arica sobre cargamentos de madera boliviana contaminados con cocaína y ketamina.

A través de su cuenta en X, Kast destacó el inicio de la visita con un mensaje sobre el carácter histórico del encuentro. “Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos, el futuro de nuestras naciones”, escribió.

Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos, el futuro de nuestras naciones. 🇨🇱🇧🇴 https://t.co/aAmENqR4LY — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 16, 2026

El último viaje de estas características fue el de Carlos Ibáñez del Campo, quien visitó Bolivia en agosto de 1955, cuando el presidente boliviano era Víctor Paz Estenssoro.