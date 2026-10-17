“Esperamos que no se vuelva a repetir”: Presidente Kast se refirió al aniversario del 18-O

A días de un nuevo aniversario del estallido social, el Presidente Kast indicó que tienen una mirada de futuro y que están “reconstruyendo nuestro país”. Por lo que, expresó que el 18 de octubre fue un momento que esperan “no se vuelva a repetir”.

Kast llama a mirar hacia el futuro : A tres días del séptimo aniversario del estallido social, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que el país debe tener una mirada de futuro, en lugar de concentrarse en los acontecimientos de octubre de 2019.

: A tres días del séptimo aniversario del estallido social, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que el país debe tener una mirada de futuro, en lugar de concentrarse en los acontecimientos de octubre de 2019. Califica el 18-O como un episodio de violencia : El mandatario describió el estallido como un momento complejo, marcado por mucha violencia, y expresó su esperanza de que esos hechos no vuelvan a repetirse.

: El mandatario describió el estallido como un momento complejo, marcado por mucha violencia, y expresó su esperanza de que esos hechos no vuelvan a repetirse. Vincula su postura con la reconstrucción del país: Kast afirmó que su Gobierno está trabajando en la reconstrucción de Chile, aseguró que se aproximan buenas noticias e invitó a la ciudadanía a mirar hacia adelante.

Kast afirmó que su Gobierno está trabajando en la reconstrucción de Chile, aseguró que se aproximan buenas noticias e invitó a la ciudadanía a mirar hacia adelante. El oficialismo prepara una declaración conjunta : En medio de las discusiones sobre cómo recordar el 18-O, los partidos oficialistas preparaban un documento titulado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, destinado a condenar los hechos de violencia de 2019.

: En medio de las discusiones sobre cómo recordar el 18-O, los partidos oficialistas preparaban un documento titulado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, destinado a condenar los hechos de violencia de 2019. Evita pronunciarse sobre eventuales indultos: Consultado por la posibilidad de conceder indultos con motivo del aniversario, como solicitó el Partido Nacional Libertario, Kast eludió referirse a esa petición, sin anunciar una decisión al respecto. Este es un resumen de sus principales declaraciones. Lee aquí la nota completa de El Mostrador.