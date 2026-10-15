“Esperamos que no se vuelva a repetir”: Presidente Kast se refirió al aniversario del 18-O

A tres días del aniversario del estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, el Presidente José Antonio Kast se refirió brevemente sobre el período y las solicitudes de alguna conmemoración del hito. A lo que el mandatario respondió: “Nosotros tenemos que tener una mirada de futuro”.

La declaración se dio a su salida del Palacio de La Moneda cuando se dirigía a una actividad con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. “Lo que estamos haciendo es reconstruir nuestro país. El 18 de octubre fue un momento complejo, de mucha violencia, y esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más”, indicó el Presidente.

Asimismo, el mandatario volvió a pedir dejar el pasado y aseguró que “se vienen buenas noticias para Chile”. “Así que invitar a todos a que miremos al futuro; tenemos todo por delante”, apuntó.

La respuesta se da en medio de discusiones desde distintos sectores sobre cómo recordar esta fecha y sus acontecimientos. Al menos desde los partidos oficialistas preparan una declaración conjunta llamada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, donde condenan los hechos de 2019.

Por otro lado, el Presidente también fue consultado sobre la posibilidad de conceder indultos durante ese día, como ha solicitado el Partido Nacional Libertario, a lo que Kast evitó referirse al tema.