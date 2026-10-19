Chile y Reino Unido acuerdan avanzar a un “nuevo nivel de asociación estratégica”

El canciller de Chile, Francisco Pérez, informó este lunes que tras la reunión en Londres con su par británico, Ed Miliband, acordaron el avance hacia un “nuevo nivel de asociación estratégica” entre ambos países.

“Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, dijo el ministro chileno en un comunicado, tras el encuentro realizado en la Cancillería de la capital inglesa.

El secretario de Estado chileno se encuentra en Londres en un viaje de tres días, con el objetivo de afianzar las relaciones para atraer capitales que generen nuevos trabajos, explicó el comunicado.

Durante la reunión, ambos cancilleres abordaron diversos temas entre los cuales Pérez Mackenna destacó el de “minerales críticos, inversiones, comercio exterior y, particularmente, geopolítica en nuestra región”.

El Reino Unido se encuentra actualmente en tensiones con Argentina por Islas Malvinas.

La semana pasada el embajador británico en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas, ciudad en el extremo sur del país a orillas del Estrecho de Magallanes, donde se lanzará una ruta comercial con una empresa naviera chilena y conectará la capital de la región de Magallanes con el territorio en disputa con Argentina.

El proyecto ha generado atención en el plano geopolítico ante la incertidumbre de si el buque de carga Danstar, que realizará su primer viaje en diciembre a través del Estrecho de Magallanes, será interceptado por Argentina en su traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros suministros requeridos en Malvinas.

Pérez señaló que Chile está interesado en “desarrollar un marco de cooperación bilateral más profundo, basado en la fuerte relación que hoy une a ambas naciones, y enfocándonos en aquellas áreas que cada país considere prioritarias”.

Chile busca “potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación -vigente desde 2021- y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”, explicaron.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó 1.196 millones de dólares en 2025, según datos de la Cancillería, que resaltó la importante participación del sector agroalimentario.

“Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura. Y también queremos exportar más valor agregado”, añadió Pérez.