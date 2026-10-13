Ministro Mas defiende viaje de buque chileno a Malvinas: “un negocio entre privados”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió el viaje del buque chileno Danstar a las Malvinas para transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos. Lo calificó como “un negocio entre privados”.

Según BioBioChile, informes de inteligencia chilena advierten sobre una eventual interceptación de la embarcación por fuerzas argentinas. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, amenazó con detenerla. “Es un acuerdo, es un negocio entre privados; vamos a dejar que eso siga operando en esa línea. El Gobierno tiene que asegurar soberanía y que las leyes se cumplan. El Gobierno es el que pone el marco, pero esto es un acuerdo que es absolutamente entre privados”, apuntó el biministro.

Según el senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, “es mucho más que un tema entre privado; acá hay un tema en el que participó la Municipalidad de Punta Arenas, que es representante también de parte del Estado; se tienen que manejar todas las variables y los efectos de este tema”, señaló.

El ministro Mas sostuvo que el Gobierno debe asegurar la soberanía y el cumplimiento legal.