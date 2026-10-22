Camioneros descartan paro por alza de combustibles y respaldan a Hacienda por ajustes al Mepco

La Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) descartó convocar a un paro nacional pese a la nueva alza de los combustibles que comenzó a regir este jueves, al tiempo que respaldó la gestión del Ministerio de Hacienda respecto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), argumentando que el país no cuenta con la holgura fiscal necesaria para absorber todos los incrementos.

La decisión del gremio se produce en una jornada marcada por un aumento de $91,5 por litro en el diésel y de $41,3 en las gasolinas de 93 y 97 octanos, alzas que impactan directamente en los costos del transporte de carga.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, explicó que la determinación de no movilizarse fue adoptada después de consultar a los representantes regionales del sector, quienes optaron por mantener las conversaciones con el Ejecutivo.

“Después de las reuniones con el Gobierno, hicimos un consultivo nacional con más de 100 dirigentes de todo el país, y la orden de las bases fue que siguiéramos conversando, buscando soluciones”, afirmó.

El dirigente destacó que las negociaciones permitieron alcanzar, hace una semana, un acuerdo con cuatro ministros para establecer un mecanismo destinado a incorporar las variaciones del precio del combustible en las tarifas cobradas por los transportistas.

Según explicó, se trata de “un instrumento donde el generador de carga pueda considerar la subida de $100 a $300 pesos al litro, inmediatamente a la tarifa”.

Pérez sostuvo que este tipo de mecanismo ya se utiliza en países como Francia y Estados Unidos, que no requiere mayores gestiones y que cuenta con el compromiso del Gobierno para su implementación.

Además de descartar una paralización, el presidente de la CNTC defendió la gestión de Hacienda frente a las críticas por la aplicación del Mepco y sostuvo que la situación fiscal actual limita la capacidad del Estado para seguir amortiguando las alzas.

“En el gobierno anterior, el ministro Marcel tuvo US$ 4.500 millones disponibles en el Mepco para poder amortizar, suavizar las alzas de los combustibles. Tenemos que entender, (…) hoy día mismo la caja fiscal está subvencionando del orden de unos 300 pesos por litro en la aplicación del Mepco”, señaló.

De esta manera, el dirigente respaldó la posición de Hacienda de no seguir absorbiendo íntegramente los incrementos mediante recursos fiscales, pese al impacto que estos tienen sobre la actividad del transporte.

A su juicio, mantener una mayor intervención estatal para contener los precios tendría como contrapartida un aumento del endeudamiento público, con consecuencias para las próximas generaciones.

“Nosotros como sociedad tenemos que tener presente que o nos seguimos endeudando, porque hoy día el país debe US$155.000 millones, hay que pagar intereses todos los años, y el país puede ganar más dinero, pero a lo mejor vamos a dejar una herencia a las nuevas generaciones muy nociva, y eso no es bueno”, advirtió.

El presidente de la CNTC planteó que la prioridad debe estar en recuperar las condiciones para la inversión y el crecimiento económico, antes que recurrir a un mayor gasto fiscal para contener las alzas de los combustibles.

“Yo prefiero que la gente entienda que tenemos que trabajar para que el país tenga seguridad, vuelva la confianza y haya más inversión. Si hay más inversión, hay más trabajo; y si hay más trabajo, las familias más vulnerables tienen acceso a una mejor calidad de vida”, concluyó.