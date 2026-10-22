Diputado Barría no descarta acusación constitucional contra Rabat por rebajas de penas a abusadores

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, abrió la puerta a una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La advertencia se suma a las acciones que evalúa la oposición frente a la controversia. Según informó BioBioChile, el Partido Comunista (PC) ya anunció que buscará reunir las firmas necesarias para interpelar al secretario de Estado.

Barría aseguró que están analizando distintas alternativas para abordar el caso, incluyendo medidas legislativas destinadas a impedir nuevas reducciones de penas para condenados por estos delitos.

“Desde una Acusación Constitucional y, por supuesto, hasta leyes que eviten que este gobierno y cualquier otro, sobre todo este que prometió más seguridad, siga rebajando condenas a personas que fueron sentenciadas por abusos, por violación de menores”, afirmó.

Las 56 rebajas que complican a Justicia

La controversia surgió luego de conocerse que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de reducción de condenas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.

Del total de beneficios concedidos, 27 corresponden a personas condenadas por abuso sexual de menores y otras 29 por violación.

El parlamentario democratacristiano calificó la situación como impresentable y sostuvo que la protección de las víctimas debe estar por encima de las diferencias políticas.

“Más allá de la política, debemos cuidar a las familias de nuestro país y sobre todo a las niñas y niños de nuestra patria”, enfatizó.

Por su parte, el ministro Rabat defendió las decisiones de su cartera, argumentando que responden a “una jurisprudencia bastante generalizada” que ha acogido este tipo de solicitudes.

La explicación del secretario de Estado no ha frenado los cuestionamientos parlamentarios. Mientras el PC busca avanzar hacia una interpelación, Barría mantiene abierta la posibilidad de recurrir a una acusación constitucional, aunque hasta ahora no se ha anunciado formalmente su presentación.