[Lo+Leído] Tras pérdidas de las AFP, Gobierno pide a afiliados postergar su jubilación

• El ministro del Trabajo, Tomás Rau, llamó a los afiliados próximos a jubilarse a postergar su retiro por algunos meses, si sus circunstancias lo permiten, debido a las pérdidas de los fondos previsionales y mientras se investigan las decisiones de inversión de las AFP. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E registró una caída real de 10,39% y el Fondo D, de 6,38%.

• Rau señaló que es necesario conocer los resultados de la investigación y determinar si habrá sanciones o restitución patrimonial para los afiliados afectados. El Gobierno ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre lo ocurrido y las eventuales responsabilidades de las administradoras.

• Las pérdidas se produjeron en medio de operaciones con derivados financieros conocidos como swaps, mediante los cuales las AFP apostaron a una caída de las tasas de interés en Estados Unidos. La Superintendencia de Pensiones mantiene una investigación cuyos resultados podrían tardar varios meses, mientras las AFP están reduciendo su exposición a estos instrumentos.

• Según cifras de la Superintendencia de Pensiones de junio de 2026, el Fondo E contaba con aproximadamente 774 mil afiliados, de los cuales cerca de 64 mil tenían más de 60 años. Para quienes no puedan postergar su jubilación, Rau recomendó informarse adecuadamente antes de decidir, considerando que las condiciones de las rentas vitalicias también pueden experimentar ajustes.

• Durante 2027 comenzará la transición desde los multifondos actuales hacia los fondos generacionales, que asignarán estrategias de inversión según la edad de los afiliados, sin permitir cambios libres entre fondos. Rau sostuvo que el nuevo esquema reduciría los incentivos al comportamiento de manada entre las AFP y que las lecciones de la crisis actual podrían incorporarse en su implementación.

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