Tras pérdidas de las AFP, Gobierno pide a afiliados postergar su jubilación por varios meses

En medio de la crisis previsional provocada por las pérdidas de los fondos más conservadores de las AFP, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast llamó a los afiliados que estén próximos a jubilarse a postergar, en la medida de sus posibilidades, su retiro por algunos meses, mientras se investigan las decisiones de inversión de las administradoras.

La recomendación fue formulada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, durante una vocería en La Moneda, luego de que el Fondo E acumulara una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, mientras que el Fondo D registró un retroceso de 6,38% en el mismo período.

“Como Gobierno, estamos ocupados en esta materia. Los ahorros previsionales de los chilenos sabemos que son muy importantes. Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas, en la medida en que se pueda postergar por unos meses”, afirmó el secretario de Estado.

El llamado implica que quienes están en condiciones de iniciar su jubilación evalúen aplazar esa decisión ante las pérdidas registradas en sus cuentas previsionales, pese a que todavía no existe certeza sobre una eventual recuperación de los recursos afectados.

“Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, restitución patrimonial o no. En la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera”, agregó Rau.

Las pérdidas se produjeron en medio de las operaciones de las AFP con derivados financieros conocidos como *swaps*, mediante los cuales apostaron a una caída de las tasas de interés en Estados Unidos. La evolución contraria de esas variables terminó afectando especialmente a los fondos D y E.

La Superintendencia de Pensiones mantiene una investigación sobre las decisiones de inversión de las administradoras, cuyos resultados podrían tardar varios meses.

En ese contexto, el ministro informó que el Ejecutivo ofició al organismo regulador para solicitar antecedentes sobre lo ocurrido y las eventuales responsabilidades de las AFP. “A eso nos referimos con no tomar decisiones apresuradas, porque la investigación está en curso”, explicó.

Sin embargo, el propio secretario de Estado reconoció que todavía se desconoce si el procedimiento derivará en sanciones o en mecanismos de restitución patrimonial para los afiliados afectados.

La recomendación adquiere especial relevancia por la composición del Fondo E, considerado tradicionalmente el más conservador del sistema y utilizado por personas cercanas a la edad de jubilación.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones correspondientes a junio de 2026, ese fondo contaba con aproximadamente 774 mil afiliados, de los cuales cerca de 64 mil tenían más de 60 años.

Para quienes no puedan postergar su jubilación, Rau recomendó informarse adecuadamente antes de tomar una decisión, considerando que las condiciones de las rentas vitalicias también pueden experimentar ajustes.

Durante la vocería, el ministro aseguró además que las AFP están reduciendo su exposición a los derivados financieros que contribuyeron a las pérdidas de los últimos meses.

La controversia ocurre cuando el sistema previsional se prepara para una transformación importante: durante 2027 comenzará el tránsito desde los actuales multifondos hacia los fondos generacionales, en los que los afiliados serán asignados a estrategias de inversión según su edad, sin la posibilidad de cambiarse libremente entre fondos.

Rau sostuvo que el nuevo esquema contempla una estructura diferente, que reduciría los incentivos para que las administradoras repliquen las decisiones de inversión de sus competidoras. Según explicó, con ese diseño “no habría tanto incentivo para el comportamiento manada” de las AFP.

El ministro también reconoció que las lecciones de la actual crisis podrían incorporarse en la implementación del nuevo sistema. “También puede servir para la implementación de los fondos generacionales”, afirmó.