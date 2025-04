Presión de Trump: la renuncia de un ícono del periodismo de EE.UU. y la arista chilena

Bill Owens, el histórico productor ejecutivo del programa de prensa “60 Minutos”, dejó su puesto en un acto de rebeldía total, harto de que la poderosa Paramount, dueña de CBS News, estuviera más preocupada por su fusión con otra empresa que por mantener la integridad periodística, en medio de una creciente influencia de Trump sobre la cadena.

En un memo enviado a los demás trabajadores del programa, según reportó The New York Times, Owens dijo que en los últimos meses “me quedó claro que no se me permitiría dirigir el programa como siempre lo he hecho, tomando decisiones editoriales correctas para ‘60 Minutos’ y para la audiencia”.

Solo 10 días antes de la renuncia, Trump escribió un extenso posteo en su red social Truth, diciendo que “60 Minutos” lo mencionaba casi todas las semanas en una forma “derogatoria y difamatoria”, declarando su orgullo por estar demandando al programa, CBS y Paramount por “el fraude que cometieron en la elección presidencial de 2024 cuando entrevistaron a la fallida cantidad presidencial Kamala Harris”.

Trump pide una compensación de 20 mil millones de dólares, asegurando que la entrevista a Harris fue manipulada para mostrarla de forma positiva. Por ello, dice que “60 Minutos” “no es programa de noticias, sino una simple operación política disfrazada como noticias”, llamando al director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, a quitarle su licencia a CBS. Por cierto, Carr fue nombrado en tal puesto por Trump en enero de este año.

Todo esto tiene, además, como trasfondo, la intención de la dueña del conglomerado mediático, Shari Redstone, en orden a fusionar Paramount con la empresa SkyDance, lo que debe ser aprobado por la FCC. Skydance, a todo esto, es propiedad del multimillonario Larry Ellison, un cercano amigo de Trump.

En la última emisión de “60 Minutos”, el domingo en la noche, el equipo periodístico denunció, por medio de uno de sus rostros, Scott Pelley, que Paramount “ha comenzado a supervisar nuestros contenidos de nuevos modos” y que esto se produce “porque nuestra compañía controladora, Paramount, está tratando de completar una fusión… que debe ser aprobada por la administración Trump”.

Por lejano que pueda parecer el lío, sin embargo, tiene una arista chilena, puesto que Paramount es la controladora de Chilevisión y existe una serie de rumores en orden a que, en medio de las negociaciones que se producen en EE.UU., CHV sería próximamente puesto en venta, lo que sucedería igualmente con el canal argentino Telefé, también propiedad de Paramount.

Hasta 2010, Chilevisión perteneció al fallecido expresidente Sebastián Piñera, que debió desprenderse del canal varios meses después de asumir su primer mandato, vendiéndolo en cerca de 140 millones de dólares a Time Warner (hoy, Warner Brothers), empresa que se lo vendió a su vez a Paramount en 2021 por un precio muy inferior, pues se estima que el nuevo dueño pagó entre US$ 14 millones y US$ 20 millones.