Terapeutas temen ser reemplazados por IA y se van a huelga

Unos 2.400 profesionales de salud mental de la empresa Kaiser Permanente realizaron una huelga la semana pasada en el norte de California, Estados Unidos, por la preocupación de que el gigante sanitario está reemplazando a terapeutas con inteligencia artificial (IA).

Kaiser afirma que la acusación del sindicato es falsa y que la IA no sustituirá la evaluación humana ni tomará decisiones de atención para los pacientes. Las instalaciones permanecieron abiertas, según informó la empresa. Ambas partes llevan negociando un nuevo contrato desde el verano pasado.

Más de 23.000 enfermeros se suman a la huelga

A la huelga de un día se sumaron más de 23.000 enfermeros de Kaiser. Los terapeutas –entre ellos trabajadores sociales y psicólogos– brindan tratamiento de salud mental y medicina de adicciones a unos 4,6 millones de pacientes en el Área de la Bahía de San Francisco, el valle central y las regiones de Sacramento.

Kaiser, con sede en Oakland, no utiliza actualmente IA para terapia, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud teme que la tecnología llegue a ser suficientemente avanzada como para convertirla en una opción atractiva para la empresa.

El sindicato teme que la IA reemplace a los terapeutas

La doctora Emma Olsen, psiquiatra de Kaiser en Vallejo y delegada sindical, señaló que el sindicato también se opone a las exigencias de la dirección de reducir el tiempo dedicado a las notas de los pacientes o a responder sus mensajes.

“Intentan quitarnos todo ese tiempo. Lo que realmente quieren es que atendamos a personas una tras otra sin parar, ver a más pacientes en menos tiempo y con menos recursos”, declaró.

Katy Roemer, enfermera de medicina para adultos y familias, dijo que la Asociación de Enfermeros de California comparte las preocupaciones planteadas por los profesionales de salud mental y quiere garantizar que sean personas quienes atiendan a otras personas.

“¿Va a beneficiar la IA a los pacientes? ¿Va a beneficiar a quienes trabajan para Kaiser Permanente? ¿O va a beneficiar al resultado final de la corporación?”, preguntó. “Queremos una IA transparente, que permita a las personas hacer su trabajo”.

Kaiser defiende el uso de IA como apoyo a sus empleados

En un mensaje enviado esta semana a los empleados, la dirección aseguró haber contratado a más trabajadores de salud mental.

“Vemos la tecnología –y la IA, en particular– como una forma de apoyarles en la gestión de su práctica y proporcionarles herramientas que faciliten un mayor acceso a la atención y la conexión con los pacientes”, reza el mensaje enviado en nombre de Lionel Sims, vicepresidente sénior de Recursos Humanos de Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals, y Priya Smith, directora de recursos humanos para empleados de The Permanente Medical Group.

En 2023, Kaiser acordó un acuerdo de 200 millones de dólares con el Departamento de Atención de Salud Gestionada de California por violaciones de las leyes estatales de salud mental.