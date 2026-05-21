Guerra asimétrica: los drones baratos desafían a Israel

Imágenes de un video que no podía ser más simbólico: un dron con explosivos impacta contra una batería del sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro. El famoso sistema de defensa de Israel, valorado en miles de millones de dólares, es atacado por un dispositivo que cuesta poco más de unos cientos de euros. Las imágenes aún no han sido verificadas definitivamente, pero los expertos creen que son auténticas.

El video fue difundido en redes sociales hace una semana por la milicia proiraní Hezbolá, clasificada como organización terrorista por Alemania, Estados Unidos y varios Estados árabes suníes, entre otros. Para los hutíes, el suceso representa una enorme victoria propagandística. Y el Ejército israelí parece más vulnerable que nunca.

Drones de fibra óptica como arma secreta

Desde marzo de 2026, Hezbolá recurre cada vez más a los FPV (First Person View), que brindan a los pilotos una imagen en tiempo real de su objetivo. Varios soldados israelíes han muerto en los ataques y muchos más han resultado heridos.

Lo que preocupa especialmente a los expertos es que, cada vez más, estos drones no son controlados por radio, sino mediante cables de fibra óptica. Sus señales se transmiten a los pilotos a través de finos cables que se desenrollan de una bobina. Así, tanto la localización de los drones como la interferencia de sus comunicaciones (jamming) son prácticamente imposibles con los métodos tradicionales de guerra electrónica.

En la guerra de Ucrania, esto drones de fibra óptica son utilizados masivamente desde 2024, tanto por Ucrania como por Rusia. Muchas de las medidas para combatirlos aún parecen bastante improvisadas. Además de instalar redes de protección, se suelen emplear métodos mecánicos sencillos, como cortar cables o disparar escopetas. Ambos bandos parecen impotentes ante el problema fundamental de que estos drones son técnicamente casi imposibles de localizar.

El Gobierno de Israel pide paciencia

En vista del desarrollo de los acontecimientos en los últimos años, a muchos observadores les sorprende que el Ejército israelí no parezca mejor preparado. “Los ejércitos que están preparados para grandes guerras se enfrentan de repente a desafíos completamente nuevos”, explica a DW el experto en drones Neri Zin.

Según el director ejecutivo de la empresa israelí de defensa Axon Vision, no es fácil, especialmente para las grandes potencias militares, adaptar su estrategia bélica con la suficiente rapidez: “Un tanque que cuesta decenas de millones de dólares ahora puede ser atacado repentinamente por un dron FPV que se puede comprar por 400 dólares en Alibaba”.

El embajador de Ucrania en Israel, Yevhen Korniichuk, ha criticado que, al buscar soluciones, Israel no se haya apoyado más en las experiencias de Ucrania. “Lamentablemente, no observamos mucho interés en este tema por parte del liderazgo israelí”, declaró el diplomático al portal de noticias israelí Ynet News. Y añadió que, de ese modo, el país está perdiendo una importante oportunidad.

Drones e IA: cómo la tecnología transforma la guerra

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asegura a DW que también están siguiendo de cerca los desafíos en otras zonas de conflicto a nivel mundial. Las Fuerzas Armadas israelíes se encuentran “a la vanguardia en la búsqueda de medidas para contrarrestar esta amenaza”.

Entretanto, el problema ejerce más presión sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu. El primer ministro declaró a medios israelíes que había ordenado la creación de un proyecto especial para abordar la amenaza de los drones. Al mismo tiempo, pidió paciencia: “Esto llevará tiempo”, dijo Netanyahu. Las posibles soluciones técnicas que se están barajando son diversas. Abarcan desde la detección visual y acústica temprana de los drones hasta la destrucción de sus componentes electrónicos mediante tecnología de microondas y láser, todas ellas basadas en inteligencia artificial.

Las soluciones deben ser económicas

“Ante todo, necesitamos soluciones sencillas, y las necesitamos ya”, subraya el experto en drones Neri Zin. “No podemos esperar años para desarrollar algo”. Su empresa emergente ya trabaja en soluciones para defenderse de los ataques de drones con fibra óptica. Se centra en sistemas diseñados para proteger unidades más pequeñas montadas en vehículos. La idea: cámaras visuales y térmicas graban el entorno. Los datos son analizados inmediatamente por sistemas de IA especialmente entrenados. Finalmente, la información del objetivo se transmite a los sistemas de armas.

Zin subraya que siempre interviene un ser humano en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, en entornos especialmente hostiles, las acciones autónomas pueden ser autorizadas previamente por determinados períodos.

Según Zin, su empresa ya cuenta con clientes en numerosos países, incluso de Europa. Para él, la guerra con drones supone siempre un conflicto económico. Las soluciones deben ser sobre todo rentables, de lo contrario, surgirán situaciones absurdas, señala. “Ayer vi a un general de Emiratos Árabes Unidos hablando del costo de la guerra con Irán en el mes pasado. Combatían drones Shahed con misiles interceptores que cuestan ocho millones de dólares cada uno”.

Reportaje de Jan-Philipp Scholz