La singular historia de cómo 3 viudas transformaron el champán

Históricamente, en estas cavas, las viudas mandaban.

Algunas de las principales innovaciones del champán se dieron gracias al ingenio de varias mujeres. En el siglo XIX, el Código Napoleónico prohibía a las mujeres tener su propio negocio sin la aprobación de su esposo o padre.

La viuda de Clicquot

"Todos dijeron 'no, no, no, no lo podemos hacer así'". Pero accedieron hacerlo.