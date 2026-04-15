La cocina chilena como motor del Centro Histórico de Santiago

Cada 15 de abril, Chile celebra el Día de la Cocina Chilena, no sólo como tradición culinaria, sino como expresión viva de identidad, memoria y encuentro. Esta herencia se manifiesta en nuestras mesas y hogares, pero brilla con especial fuerza en el Centro Histórico de Santiago: epicentro donde conviven establecimientos con décadas de historia, oficios transmitidos generacionalmente y una oferta que integra el patrimonio urbano de la capital.

Hoy, hablar de cocina chilena en el corazón de Santiago es evocar locales icónicos como Marco Polo, Nuria, Faisán D’Or, Ocean Pacific y el Mercado Central, entre muchos otros. Estos lugares no solo sirven platos; entregan experiencias auténticas que se sienten en el aire: el aroma dulzón de una cebolla bien amortiguada, el vapor de una cazuela humeante que huele a choclo fresco y albahaca, o el crujido dorado de una empanada recién salida del horno. Son sabores que cuentan la historia del almuerzo del trabajador, la visita del turista o una celebración familiar, tejiendo una memoria que vincula pasado y presente santiaguino.

La gastronomía impulsa el Centro Histórico como motor cultural y económico, con más de 1.200 patentes activas al día de hoy. La Encuesta Gastronómica 2025, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio y TUCHS con 394 locales analizados, reveló su vitalidad: genera más de 4.000 empleos estables, con baja rotación laboral, y un 59,1% ofrece comida chilena como eje central de su propuesta. Es una economía que se saborea y que sustenta a miles de familias.

Para que esta gastronomía patrimonial siga siendo la puerta de entrada al casco histórico, se necesitan compromisos estratégicos. El Estado debe liderar una política pública integral y de largo plazo, con colaboración público-privada, que articule seguridad, desarrollo económico y promoción turística. Solo así consolidaremos este sector como el gran Polo Gastronómico que Santiago merece.

En el Día de la Cocina Chilena, desde TUCHS hacemos un llamado a que esta política se convierta en realidad, permitiendo que el Centro Histórico se fortalezca como un Polo Gastronómico de excelencia, perpetuando nuestra historia culinaria para las siguientes generaciones.