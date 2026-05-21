Gastronomía
Nos gusta el té: la bebida milenaria que mezcla bienestar, gastronomía y nuevas formas de consumo
El auge del té parece muestra un crecimiento económico y sofisticación del mercado, gracias a esa mezcla de bienestar y disfrute que convierte a una simple taza caliente en un momento de refugio personal.
Cada invierno ocurre lo mismo: la tetera vuelve a sonar con más frecuencia, las tazas humeantes reaparecen en escritorios y mesas familiares, y el té retoma un lugar central en la rutina cotidiana. Pero detrás de ese gesto aparentemente simple existe un fenómeno mucho más profundo. El té ya no es solo una bebida caliente para combatir el frío: hoy representa bienestar, pausa, ritual, sofisticación y hasta nuevas tendencias gastronómicas.