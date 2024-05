¿Es posible viajar a Estados Unidos sin visa? Sí es posible viajar a Estados Unidos sin visa, pero es necesario obtener una autorización a través del Sistema ESTA (Electronic System Travel Authorization o Sistema Electrónico de Autorización de Viajes), que es parte del programa Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visas).

En este artículo se explicará en qué consiste este programa, cuáles son sus requisitos y ventajas, y qué hay que hacer para obtener la autorización para ir a Estados Unidos sin visa.

¿Qué es el Programa de Visa Waiver (WVP)?

La Visa Waiver permite que ciudadanos de determinados países, entre los que se incluye Chile, ingresen a Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito, por un período máximo de 90 días y sin la necesidad de obtener una visa tradicional.

En lugar de la visa, los viajeros obtienen una autorización de viaje electrónica válida por hasta dos años, llamada ESTA. La implementación de este programa ha simplificado enormemente los trámites para quienes desean visitar los Estados Unidos, fomentando así el turismo y los negocios entre ambas naciones.

¿Cuáles son los requisitos para la Visa Waiver?

Para poder acceder al Programa Visa Waiver, el ciudadano que desea viajar debe ser titular de un pasaporte electrónico. Cabe destacar que el pasaporte debe tener una validez de mínimo seis meses a partir de la fecha del viaje. Caso contrario, será necesario renovarlo para poder aplicar.

Además, el postulante debe aplicar de manera online a una autorización de viaje en el sistema ESTA, para la cual deberá pagar US$ 21 con tarjeta de crédito o débito. De este monto, US$ 4 corresponden al trámite administrativo y US$ 17, a la autorización, por lo que en caso de que el permiso no sea concedido, no se cobrarán los 17 dólares de la autorización.

¿Qué ventajas brinda la VWP?

Este programa elimina la necesidad de obtener una visa tradicional, por lo que obtener una autorización para visitar EE.UU. no solo es más sencillo, sino también más económico. Asimismo, este proceso evita la necesidad de ir a un consulado a realizarse una entrevista, al poder realizar el trámite por completo de manera digital.

Por otro lado, la velocidad de resolución del trámite permite una planificación más eficiente a la hora de organizar el viaje. Además, la WVP permite ingresar en múltiples ocasiones al país sin la necesidad de pasar por otro trámite.

¿Cómo se postula a la ESTA?

Solicitar una Visa Waiver es tan sencillo como ingresar al sitio web oficial del sistema ESTA, completar el formulario en línea y pagar la tarifa requerida. Luego hay que ingresar a la página para revisar el estado de la solicitud, que estará en proceso hasta ser aprobada o rechazada. El plazo máximo es de 72 horas, por lo que no tomará mucho tiempo poder planificar el próximo viaje a los Estados Unidos.

En resumen, la Visa Waiver simplifica los viajes a EE.UU. para los chilenos, eliminando completamente la necesidad de una visa. Con trámites más rápidos y menos costosos, ofrece una experiencia más agradable para quienes quieran visitar este país en Norteamérica, sin los obstáculos ni las demoras de los procesos de visados.