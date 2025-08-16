“Hermano, te amo”: camionero se devuelve caminando a pagarle a bombero de gasolinera

Un video en TikTok, compartido en TikTok por el usuario @qrzplayero, se volvió viral al mostrar la honradez de un camionero que olvidó pagar la carga de combustible en una gasolinera y decidió regresar a pie para saldar la deuda con el bombero.

“Cabros, dejé el camión allá entero lejos, porque se me olvidó pagarle al bombero hueón. Y me fui sin pagar hueón”, relató el conductor en el registro.

En el trayecto, explicó que volvió porque “si no le van a descontar la plata a él po”, y agregó: “Oh, la media vendida. Si el loco ni se acordó tampoco. Nos pusimos a conversar”. Al llegar al servicentro gritó: “¡Hermano!”, mientras el trabajador respondía emocionado: “Ah, hermano, te amo, te adoro”.

“Vengo corriendo”, alcanzó a decir el chofer, a lo que el bombero contestó: “Ya tenía 40 lucas pendientes, ya iban a ser 60”. El camionero recordó que notó el olvido en un control policial: “Me acordé allá donde los pacos, hermano. Dije ‘no le pagué’”. El trabajador cerró agradeciendo: “Hermano, la pulenta… compañero, ven acá, vo soy pulento”.

El clip rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y mensajes de apoyo. Entre los comentarios destacan frases como: “esa educación viene de casa”, “el que es bueno, es bueno” y “la honradez no tiene precio, felicidades por tu gesto”.