“No puedo esperar a volver!!!”: Dua Lipa publicó las fotos sus “Aventuras en Chile”

La cantante británica Dua Lipa causó furor en las redes sociales al compartir un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Chile, recordando su visita en enero pasado.
Durante su estadía en el país, la artista estuvo varios días grabando un comercial para la marca Yves Saint Laurent, y al igual que en esta ocasión, generó gran emoción entre sus miles de seguidores, quienes se lanzaron a las calles para seguirla a cada paso.
Esta vez, la intérprete de “Levitating” compartió varias fotos tomadas en diferentes puntos de Chile y escribió:
“LIBRE Aventuras en Chile con YSL ¡No puedo esperar para volver!”