“No puedo esperar a volver!!!”: Dua Lipa publicó las fotos sus “Aventuras en Chile”

La cantante británica Dua Lipa causó furor en las redes sociales al compartir un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Chile, recordando su visita en enero pasado.

Durante su estadía en el país, la artista estuvo varios días grabando un comercial para la marca Yves Saint Laurent, y al igual que en esta ocasión, generó gran emoción entre sus miles de seguidores, quienes se lanzaron a las calles para seguirla a cada paso.

Esta vez, la intérprete de “Levitating” compartió varias fotos tomadas en diferentes puntos de Chile y escribió:

“LIBRE Aventuras en Chile con YSL ¡No puedo esperar para volver!”

El mensaje desató una ola de reacciones entre sus seguidores chilenos, quienes, en tono de broma, pidieron que le otorgaran la nacionalidad por el amor que mostró hacia el país.