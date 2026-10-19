Boliviano condenado por corrupción se suma a “Legión extranjera” de Cancillería

Los hermanos Quiroga Soria formaron parte de la primera camada de profesionales que comenzaron el proceso de instalación del nuevo Gobierno de José Antonio Kast. Ambos partieron en marzo de este año, pero en distintas reparticiones públicas. Gonzalo Quiroga Soria llegó al Ministerio de Ciencia como jefe de Finanzas y César Quiroga Soria como abogado asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Secretaría General de Política Exterior (Segen).

Ambos hermanos nacieron en Bolivia –según información del Registro Civil– y pertenecen a lo que se ha denominado coloquialmente como la Legión extranjera, compuesta por funcionarios foráneos que se han incorporado entre los cuadros políticos repartidos en diversos ministerios y subsecretarías, incluida la propia Cancillería, tal como informó El Mostrador en un reportaje la semana pasada.

Si bien el asunto tiene matices sobre la conveniencia de contratar extranjeros en algunos ministerios –como en Relaciones Exteriores, por ejemplo–, en el caso de los hermanos Quiroga Soria el tema no pasa exclusivamente por su nacionalidad, pues los dos son hijos de madre chilena. El problema es básicamente otro: ambos fueron procesados en Bolivia por delitos asociados a corrupción, estafa y otros ilícitos.

Gonzalo Quiroga Soria, que ingresó como jefe de Finanzas en el Ministerio de Ciencia, fue acusado de estafa y venta irregular de licitaciones mientras se desempeñaba como ministro de Planificación en Bolivia, durante el Gobierno de Jeanine Áñez. Así, alcanzó a estar apenas siete días en el cargo, luego que un reportaje de El Ciudadano revelara las acusaciones en su contra.

De la presencia de su hermano César en Cancillería, en cambio, no se sabía nada hasta ahora, menos que había enfrentado, al igual que su hermano, problemas con la justicia en Bolivia, siendo condenado en una trama por malversación de fondos en la compra de un terreno, cuando se desempeñaba como abogado del municipio de La Paz, durante la administración de Gaby Candia.

A diferencia de su hermano, César Quiroga se mantiene en su cargo de abogado asesor en Cancillería. La información, recopilada por la Unidad de Investigación de El Mostrador, se conoce a pocos días de que el Presidente de la República, José Antonio Kast, regresara a Chile tras visitar el país altiplánico, logrando alcanzar varios acuerdos de complementación económica en minería, comercio, energía y conectividad digital.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Antes de arribar a la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Quiroga Soria trabajó como asesor legislativo del exsenador de la UDI, José Miguel Durana. Todavía su nombre figura en varios oficios del Senado respecto de emergencias ambientales, gestiones parlamentarias y planteamientos sobre el curso de las relaciones económicas entre Chile y Bolivia, entre otros temas.

Quiroga trabajó desde el año 2018 en el Congreso, tras regresar de un periplo laboral en Bolivia. “César estudió en Arica y después en la Universidad Católica, donde se tituló de abogado. Su madre es chilena y su padre es de Bolivia. Su padre era diplomático y la madre se trajo a los hijos a estudiar a Chile. Después trabajaron en Bolivia y cuando regresó a Arica, César empezó a trabajar conmigo”, recuerda Durana.

Sobre el padre de los hermanos Quiroga Soria –Gonzalo Quiroga Zubieta– no fue posible acreditar que haya sido embajador –lo que pondría un condimento adicional a la controversia–, pero sí existe un alcance de nombre con un exdiputado del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) electo en el año 1989 por el departamento de La Paz. Para entonces, el partido estaba al mando del expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente boliviano Rodrigo Paz.

Tras la derrota de José Miguel Durana en las últimas elecciones del año 2025, César Quiroga Soria fue reclutado para trabajar en el edificio ubicado en Teatinos 180 Allí se encuentra bajo la supervisión del actual secretario de la Sepag, Frank Tressler, y participa en labores de asesoría en su calidad de abogado. Por sus funciones, percibe mensualmente $3.637.866 de renta bruta.

Respecto de su paso por Bolivia, el propio Durana reconoce no tener mayores antecedentes. Sin embargo –según pudo comprobar El Mostrador– César Quiroga fue condenado en 2004 a dos años por malversación de fondos públicos, en el denominado caso “Santa Bárbara”, una propiedad comprada de manera irregular por el municipio, en 1997, por un valor de 1,6 millones de dólares.

La entonces alcaldesa de La Paz, Gaby Candia de Mercado, fue condenada a ocho años de prisión, pero apeló a la sentencia, asegurando que existía injerencia de su sucesor en el cargo, el alcalde Juan Del Granado. El caso fue interrumpido por cambios constantes en las cortes de justicia, pasando por Cochabamba, Oruro y La Paz, hasta que finalmente el año 2013 el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la condena de ocho años de cárcel en contra de la exalcaldesa, Gaby Candia, y otros seis altos funcionarios de la municipalidad, entre ellos, César Quiroga Soria.

Gaby Candia ha llevado el caso a instancias internacionales, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, asegurando que todo se trataría de una confabulación política en su contra. César Quiroga, en tanto, intervino en el Foro “Presos, tortura y exilio político en las Américas”, en octubre de 2022, organizado por el Interamerican Institute for Democracy, asegurando que era parte de “esos miles de bolivianos que se vieron obligados a vivir lejos del país bajo distintos pretextos de persecuciones judiciales-políticas”.

La fecha de la condena de 2013, sin embargo, coincide con el retorno de César Quiroga a Chile. La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con el actual asesor de la Segen a su teléfono personal y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando aclarar sus funciones específicas y el alcance de la información que maneja al interior del organismo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Ministerio de Ciencia

A diferencia de su hermano, que aún se mantiene con empleo estable, sobre el paso de Gonzalo Quiroga Soria, la repartición a cargo de Ximena Lincolao no respondió las inquietudes de El Mostrador sobre los criterios utilizados para su designación en el puesto. Solo se sabe, a través del portal de Transparencia, que el ministerio aceptó su renuncia voluntaria el 18 de marzo de este año, el mismo día en que se destaparon en Chile las acusaciones en su contra.

Según antecedentes y reportes de 2020, Gonzalo Quiroga Soria habría ofrecido gestionar la adjudicación directa de la construcción de la carretera Sucre-Yamparaez a la empresa KPN por US$ 1.527.500, a cambio de pagos fraccionados.

Entre los hechos denunciados figura la recepción de un adelanto de US$ 65 mil, que habría intentado devolver mediante cheques sin fondos, según consignó en su momento El Ciudadano. De acuerdo con los antecedentes difundidos, la falta de fondos en su cuenta al momento de cobrarlos derivó en acciones judiciales por estafa y en una demanda ante la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca.

Tras la salida de Áñez del poder, Quiroga llegó a Chile a comienzos de 2021, en un período marcado por el inicio de procesos judiciales contra integrantes de esa administración. Desde entonces, ha mantenido actividad en redes sociales, donde ha expresado su respaldo a la exmandataria y exhibido vínculos con figuras de la derecha chilena, entre ellas, dirigentes del Partido Republicano y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

Entre otros antecedentes, también surgieron denuncias anónimas que le atribuyeron funciones de control presupuestario en el Ministerio de Ciencia, lo que incrementó las dudas sobre su participación en el manejo de recursos públicos. En contraste con esas acusaciones, Quiroga se presenta en su perfil profesional de LinkedIn como especialista en planificación, control financiero y ejecución de proyectos complejos.

Por ahora, la controversia permanece sin una respuesta oficial a nivel ministerial ni de La Moneda, quienes tampoco han respondido sobre la presencia de César Quiroga Soria en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La falta de explicaciones mantiene abierta la interrogante sobre cómo se evalúa a los candidatos antes de su incorporación al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Entre ellos, por cierto, los antecedentes de los hermanos Quiroga Soria.