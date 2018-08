Suplementos alimenticios y quemadores de grasa: nutricionistas explican su efecto real al hacer deporte

Cada día, el interés por mantenerse en forma y hacer del ejercicio una forma de vida genera más adeptos. Maratones, ciclismo, trekking son algunas de las disciplinas más comunes y muchas de ellas necesitan una alimentación especial en la cual juegan un papel importante los suplementos alimenticios.

Oscar Castillo, director de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae y presidente de la Sociedad Chilena de Nutrición, señala que hay varias formas de segmentar los suplementos alimenticios, y una de las más utilizadas es en relación a su función, vale decir para aumentar masa muscular, para ganar peso, para quemar grasa, para aumentar la energía, entre otros aspectos.

Sobre si hay suplementos buenos o malos, el profesional asegura que hay algunos que tienen evidencia científica de que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo y otros que no la tienen. “Eso podría clasificarse como bueno o malo. Lo que también hay son sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento deportivo, conocidas como sustancias doping y esas son malas”, sostiene.

Además, este tipo de suplementación sólo la necesitan aquellos deportistas o sujetos físicamente muy activos, que no consiguen cubrir sus requerimientos nutricionales con una dieta convencional, sea cual sea el motivo o aquellos que buscan optimizar algún aspecto físico en particular y que no puedan cubrirlo con alimentación diaria.

“Un deportista amateur no debería usar este tipo de suplementos a menos que tenga severos problemas para alimentarse bien. Los deportistas profesionales deberían usarlos solo en a medida que se trata de un elemento difícil de cubrir con la alimentación tradicional”, agrega el nutricionista.

“El principal mito es que todos los suplementos tienen beneficios para el deportista, cuando está demostrado científicamente que solo unos pocos tienen utilidad”, asegura.

El profesional advierte que pueden existir peligros a la hora de someterse a un examen de doping, por lo que hay que asegurarse que los suplementos que se indiquen no estén prohibidos por la agencia mundial antidoping, de modo que se puedan utilizar sin riesgos.

¿Son necesarios los quemadores de grasa?

Son muy utilizados por deportistas, pero también hay quienes lo consumen como un apoyo para la dieta, aun cuando sus efectos sobre la disminución de peso, es muy cuestionado.

El nutricionista Cristián Püschel explica que los mayores mitos de los quemadores de grasas es creer que efectivamente ayudaran a disminuir considerablemente el tejido adiposo del organismo, ya que habitualmente al momento de consumir uno de estos quemadores se acompaña de cambios en la dieta o en la rutina de ejercicio y se le atribuye el “milagro" a este suplemento y no a lo que verdaderamente causó el cambio.

El profesional divide los quemadores de grasa en tres categorías, según su mecanismo de acción:

- Termogénicos: Se propone que aumentan la pérdida de grasa mediante un aumento en el gasto energético.

- Lipotrópicos: Catalizan la oxidación de lípidos en el metabolismo.

- Mixtos: Son los más comercializados y tienen un efecto termogénico y lipotrópico.

“Con respecto a su efectividad, la evidencia científica es bastante clara al señalar que este tipo de productos no tienen una incidencia importante en la perdida de masa grasa. Los únicos compuestos en donde se evidencia un leve aumento en la oxidación de grasas es el té verde y la cafeína (termogénico). La guaraná también tendría este efecto debido al contenido de cafeína, sin embargo, se requieren dosis bastante elevadas”, explica el especialista.

"El efecto de una buena rutina de trabajo físico combinado con una buena alimentación pueden ser mas que suficientes para lograr la pérdida de grasa”, asegura.

El especialista agrega que efectivamente hay riesgos asociados a los distintos componentes que puede tener un quemador de grasa, los que trabajan con dosis muy alta de estimulantes del sistema nervioso y que "pueden generar en personas mas susceptibles algunos efectos secundarios como mareos, arritmias, aumento de presión, entre otros síntomas”.

Alerta además, que habitualmente los quemadores de grasas presentan varios tipos de componentes que no se declaran en el etiquetado, ya sea por negligencias de la empresa fabricante o por que se presentan como trazas de compuestos que están prohibidos por la agencia mundial de antidopaje.

“Son muchos los casos de deportistas que han vivido una suspensión por esto ultimo. Por ello es muy importante que cuando se consuma un suplemento. Este sea recomendado por un profesional nutricionista. El cual sabrá recomendar productos sin riesgos de contaminación de trazas de compuestos ilícitos”, sostiene.

Oscar Castillo y Cristián Püschel expondrán sobre estos temas en la Jornada Nutrición Deportiva, organizada por el Colegio de Nutricionistas de Chile, que se realizará este viernes 31 de agosto, en el Aula Magna de la Universidad San Sebastián.