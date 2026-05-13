Parlamentarios toman las riendas de la agenda de seguridad ante falta de conducción de Steinert

A menos de tres semanas para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, los intentos por retomar el control de la agenda de seguridad han sido múltiples. Este lunes, la ministra de la cartera, Trinidad Steinert, lideró un punto de prensa junto a los altos mandos de las policías, para dar a conocer los resultados de un nuevo operativo conjunto en diversas regiones del país y que dejó 459 detenidos.

A lo anterior se suman apariciones en prensa y comparecencias en el Congreso, con el fin de dar a conocer el despliegue del ministerio, ante las críticas por la ausencia de conducción política y falta de claridad sobre la política de seguridad. Si bien Steinert ha señalado que los resultados no pueden ser inmediatos –ajustando las expectativas de su gestión, en contraste con las ofertas de campaña–, el foco de su autocrítica ha estado en la incapacidad de poder comunicar el trabajo de su cartera.

Lo cierto es que al interior del Congreso hay consenso en que lo que se requiere es la ejecución de un plan estratégico, más allá de hitos comunicacionales. Por lo mismo, algunos parlamentarios han decidido tomar la iniciativa para reinstalar la agenda de seguridad como un eje prioritario del trabajo legislativo.

En esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), declaró a inicios de esta semana que desde la mesa de la Corporación impulsarán un acuerdo con el Ejecutivo para ordenar y priorizar los proyectos de seguridad. La idea sería dada a conocer al Mandatario durante el Comité Político ampliado de este martes.

Desde el Parlamento existe disconformidad porque, hasta ahora, no hay una hoja de ruta en seguridad que permita proyectar las prioridades respecto a las iniciativas de ley, sino que han sido temas abordados “sobre la marcha” durante estos primeros dos meses en el Gobierno. Esto, a diferencia de lo que pasa con la tramitación de la megarreforma económica en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esa línea, desde el oficialismo creen que la Cuenta Pública del próximo 1 de junio será una oportunidad donde el Presidente Kast podrá explicar y detallar la estrategia en seguridad y migración. Y apuestan a que este tercer mes de mandato permita ordenar la agenda y dejar a un lado los errores del proceso de instalación.

Reinstalar la seguridad como prioridad

“Creemos que Chile necesita volver a poner la seguridad en el centro de la agenda pública. La reforma económica es importante, pero la seguridad hoy es la principal preocupación de las familias chilenas y requiere una conducción política y legislativa igual de robusta. Nuestra convicción es que ya no basta con medidas aisladas. Chile necesita avanzar hacia una nueva arquitectura de seguridad nacional, más moderna, más coordinada y con capacidad real de anticiparse a fenómenos criminales mucho más complejos”, señaló a El Mostrador la senadora de RN, Paulina Núñez.

Consultada por los temas que buscarán levantar desde lo legislativo, Núñez apuntó, por ejemplo, a la necesidad de abrir una discusión sobre una nueva reforma a la reforma procesal penal. “El sistema fue diseñado para una realidad criminal completamente distinta. Hoy enfrentamos crimen organizado, estructuras transnacionales, violencia armada, captación de menores y delitos altamente sofisticados. Y frente a eso, el exceso de garantismo muchas veces termina debilitando la capacidad del Estado”, dijo.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que si bien la disposición del Senado es colaborar con el Ejecutivo, también el objetivo será “contribuir con liderazgo, contenido técnico y sentido de urgencia”. Asimismo, insistió en la necesidad de acuerdos amplios, “decisiones firmes y capacidad de anticiparse”.

“Dentro de las prioridades están proyectos vinculados al fortalecimiento de la persecución del crimen organizado, terrorismo, juicio oral en ausencia, protección de policías y Gendarmería, reglas claras de uso de la fuerza, responsabilidad penal adolescente, inteligencia económica, modernización de la conducción estratégica del Estado, (…) entre otros”, agregó.

En esa línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI) declaró que “la seguridad tiene que volver a ser una prioridad nacional y en eso el Senado puede ayudar a ordenar, priorizar y destrabar iniciativas que permitan acelerar resultados concretos”.

“Hemos visto avances importantes, como el megaoperativo que terminó con más de 400 delincuentes detenidos, lo que demuestra que cuando hay decisión, coordinación y gestión, el Estado sí puede recuperar el control”, indicó.

El senador gremialista agregó que si bien “la ministra ha demostrado oficio y capacidad de gestión, también necesita respaldo político e institucional para sacar adelante las herramientas que permitan enfrentar con más fuerza al crimen organizado, la violencia y el desorden. Nuestro rol desde el Senado es justamente colaborar para que esas medidas avancen con sentido de urgencia y sin cálculos pequeños”.

Por su parte, el senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, ha sido crítico de la gestión de la ministra Steinert, cuestionando que la conducción política en seguridad ha estado marcada por un “desfase peligroso” entre la expectativa que el propio Gobierno generó en campaña y la realidad administrativa.

“Si la mesa del Senado quiere tomar en esto una iniciativa tendrá que conversar con la Comisión de Seguridad que yo presido, para poder viabilizar los proyectos y gustoso vamos a tramitarlos. Efectivamente, creo que no puede estar todo radicado en la agenda con foco en lo económico, sino también en la otra prioridad que fue justamente en la materia de seguridad”, declaró a El Mostrador.

Bianchi señaló que el Ejecutivo no ha tomado la iniciativa en el Congreso, por lo que el protagonismo del Senado va en la línea correcta. “Esperamos que esto motive al Gobierno a seguir los pasos que está tomando el Senado, tanto yo en la comisión, como la presidenta de la mesa”, añadió.

Ministra Steinert rindió cuentas ante la Cámara

Este martes a las 19:00 horas la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión especial para abordar la situación de seguridad pública en el país, con la presencia de la ministra Trinidad Steinert, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de la Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

Luego de escuchar los álgidos cuestionamientos de los parlamentarios de oposición, quienes exigieron explicaciones ante lo que calificaron como improvisación y ausencia de estrategia por parte del Ejecutivo, la secretaria de Estado expuso ante la sala el diagnóstico del ministerio respecto a la situación de seguridad en el país y los “objetivos estratégicos” de la cartera.

“Asumo que me he equivocado y cometido errores. Pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras. Pero he entendido que en política hay que escuchar y explicar, escuchar y volver a explicar todas las veces que sea necesario, porque se trata de sumar voluntades”, comenzó declarando la ministra.

Posteriormente, Steinert expuso los objetivos y ejes de acción de lo que denominó “Plan de Seguridad Pública en tiempos de emergencia 2026-2031”. “Los objetivos estratégicos son que el Estado recupere el control territorial; aumentar la eficacia policial y de nuestro sistema de persecución criminal; y, por último, fortalecer institucionalmente al Estado”, indicó.

Respecto al control territorial, detalló las dimensiones relativas al control de las fronteras, rutas, cárceles, puertos, y control de los territorios tomados. En relación al objetivo de eficacia policial apuntó a implementar “un sistema de seguimiento y evaluación”, con reportes periódicos sobre homicidios y otros delitos, y la creación del “primer observatorio de secuestro que tendrá Chile”.

Finalmente, sobre el fortalecimiento institucional la autoridad anunció medidas dirigidas a mejorar la malla curricular de Carabineros y un proyecto de ley para un incentivo salarial en la institución. Beneficios sociales para las familias de los mártires; así como ampliar facultades legales como el proyecto de juicio oral en ausencia, entre otros temas.

Sobre estos tres objetivos estratégicos, Steinert detalló además siete líneas de acción del plan relativos al combate al crimen organizado y al terrorismo; la recuperación de territorios afectados por la criminalidad; la prevención integral del delito; el fortalecimiento de las capacidades policiales y penitenciarias; el uso del análisis criminal para la toma de decisiones; la articulación con actores colaboradores; y la implementación de nuevos roles del Ministerio de Seguridad.

Al terminar su exposición, la autoridad también reiteró -ante las críticas iniciales de los diputados de oposición y del Partido Nacional Libertario- los resultados de los operativos y medidas implementadas hasta ahora por su cartera, y comunicó que entregará públicamente el plan de seguridad mediante Resolución Exenta durante las próximas semanas.