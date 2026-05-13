ClicAM: Araos contradice a Lincolao, Ley Miscelánea bajo presión y dudas en Codelco

Lincolao reconoce sociedades no declaradas y abre flanco en La Moneda

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, reconoció que mantiene sociedades no incorporadas en su declaración de patrimonio e intereses, luego de una investigación de Fast Check que detectó al menos tres entidades vinculadas a ella. Defendió que una no tuvo actividad, otra estaría cancelada y una tercera sería una asociación de propietarios. La controversia escaló al afirmar “no soy la única” y que otros ministros tampoco declararon “cosas de ese tipo”. Parlamentarios del PS, PC y Frente Amplio anunciaron oficios y no descartan recurrir a Contraloría.

Araos contradice a Lincolao y afirma que sí hubo orden de desvinculaciones

El exsubsecretario de Ciencia Rafael Araos contradijo a Ximena Lincolao y aseguró que sí existió una orden para diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivas en la cartera. Dijo que “hay testigos” y que el tema fue “la gota que rebalsó el vaso”, junto con diferencias de fondo y forma sobre la conducción del ministerio. Lincolao había negado un ajuste de personal y atribuido la salida a diferencias laborales y de gestión. La tensión venía desde fines de abril, cuando versiones internas apuntaban a un recorte cercano a un tercio de la dotación.

Ley Miscelánea enfrenta tsunami de indicaciones y tensión en Hacienda

La Comisión de Hacienda enfrenta una discusión marcada por 1.536 indicaciones al Proyecto de Ley Misceláneo, de las cuales 1.225 fueron declaradas admisibles para el informe comparado, que podría llegar a 3.800 páginas. El Gobierno presentó 26 enmiendas propias, mientras varias propuestas quedaron fuera por errores formales. La sesión estará centrada en ordenar el cuadro y votar hasta total despacho. La oposición cuestionó que se prioricen indicaciones del Ejecutivo y organismos como el CFA alertaron que el proyecto podría mantener déficit fiscal sin financiamiento adicional.

Dinko Franulic llega a la Suprema tras aprobación del Senado

El Senado aprobó el nombramiento de Dinko Franulic Cetinic como nuevo integrante de la Corte Suprema, con 46 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta asumirá el cupo que dejó Sergio Muñoz Gajardo tras su salida del Poder Judicial. La Cámara Alta respaldó así la propuesta del Presidente José Antonio Kast. En su exposición ante la Comisión de Constitución, Franulic destacó su trayectoria fuera de Santiago y planteó énfasis en descentralización, fiscalización, gestión judicial y revisión de causales de implicancia y recusación.

Auditoría de Codelco levanta dudas por producción 2025

Una auditoría interna preliminar de Codelco levantó dudas sobre su producción de cobre en 2025, en especial por las cifras de diciembre. Según Cochilco, la estatal reportó ese mes 172 mil toneladas de cobre propio, el mejor registro de la década. El informe detectó la inclusión de 20 mil toneladas de cobre fino más de las autorizadas en Chuquicamata y advirtió incumplimientos normativos. Codelco confirmó que la auditoría fue encargada por el comité del directorio, pero aclaró que el proceso sigue en desarrollo y no tiene conclusiones definitivas.

Mizala y Martínez van a segunda vuelta por rectoría de la U. de Chile

Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección por la rectoría de la Universidad de Chile, luego de que ningún candidato lograra mayoría absoluta. Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lideró con 42,72% de los votos. Martínez, actual decano de esa facultad, obtuvo 23,02%. Fuera quedaron Sergio Lavandero, con 22,33%, y Pablo Ruiz-Tagle, con 11,75%. El balotaje será el martes 2 de junio, por votación electrónica, para definir la rectoría 2026-2030.

ANP acusa “expropiación” en norma sobre IA y derechos de autor

La Asociación Nacional de la Prensa cuestionó la indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto de Reconstrucción Nacional sobre uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de inteligencia artificial. El gremio acusó que la propuesta permitiría usar obras “sin autorización ni remuneración” y dejaría a las plataformas tecnológicas en una posición más favorable. También criticó la creación de un fondo asociado, al sostener que no compensa a los titulares de derechos. La ANP pidió rechazar el artículo, excluir contenidos periodísticos de cualquier excepción vinculada a IA y abrir una mesa de diálogo.

Argentina vive protestas universitarias contra recortes de Milei

Estudiantes, docentes y directivos de universidades públicas de Argentina salieron este martes a las calles para exigir más fondos y rechazar el ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei en educación superior. Las movilizaciones se realizaron en distintos puntos del país, con Buenos Aires como foco principal. Facultades de la UBA hicieron clases públicas y marcharon hacia Plaza de Mayo, bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. Sindicatos y partidos opositores se sumaron al reclamo, mientras La Libertad Avanza lo calificó como una marcha política opositora y defendió el equilibrio fiscal.