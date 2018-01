Los timoneles de los cuatro partidos de Chile Vamos, la UDI, RN, Evopoli y el PRI llegaron este martes hasta la oficina en Las Condes del presidente electo, Sebastián Piñera, para hacerle entrega de listados de personas que cumplirían con los requisitos para ejercer como ministros, subsecretarios y en otros cargos del nuevo gobierno que se instalará en La Moneda el 11 de marzo próximo.

El presidente de Evopoli, Francisco Undurraga, explicó más tarde que la designación de quienes se desempeñarán en los distintos cargos es una prerrogativa que recae exclusivamente en el ex mandatario y que para estos efectos no existe negociación alguna. En declaraciones a CNN Chile indicó que Piñera les pidió que fueran personas que cumpliera con competencias técnicas para las distintas funciones, que también tuvieran competencias políticas y ningún conflicto de interés.

La selección de los cargos es un tema sensible para el futuro gobierno, que no quiere repetir errores como los que se cometieron en 2010 cuando Piñera asumió en el poder, oportunidad en la que se vio obligado a echar pie atrás en la designación de José Miguel Steigmeier como nuevo gobernador del Bío Bío después que un reportaje de El Mostrador revelara sus vínculos con el fallecido ex jerarca de Colonia Dignidad Paul Schaefer, y las operaciones de lavado de dinero en favor del enclave alemán.

Undurraga explicó que si bien los partidos hicieron un chequeo preliminar de cada una de las personas propuestas, el análisis en profundidad de cada uno de ellos debiera realizarlo el entorno del futuro jefe de Estado.

"Problemas subjetivos"

Pero no siempre los impedimentos de quienes postulan a ocupar un alto cargo son tan burdos como el caso de Steigmeier. A veces basta con que exista algún vínculo con algún personaje o episodio que haya sido cuestionado por la opinión pública para que la designación de una persona sea interpretada como una señal política que no necesariamente es tal.

Se trata, a juicio del diputado del PPD Daniel Farcas, de "problemas subjetivos" que idealmente no debieran tener las personas designadas en puestos clave, pero que al mismo tiempo no constituyen un impedimento legal para que alguien acceda a un puesto.

El parlamentario fue consultado, a propósito de su rol de integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, sobre quienes podrían llegar a ejercer cargos en esa área. Y aunque no hay una decisión tomada sobre quienes serán los elegidos, debieran correr con ventaja quienes conformaron el equipo programático de esa materia durante la campaña presidencial, y que corresponden a los ex subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Rodrigo Ubilla y Cristóbal Lira, respectivamente, el general (r) de Carabineros Rodolfo Pacheco y el retirado prefecto de la PDI Héctor Soto.

Solo basta realizar el sencillo ejercicio de buscar cada uno de los nombres en Google para constatar, por ejemplo, los cuestionamientos por temas contables de los que fue objeto Soto mientras encabezó la Escuela de Investigaciones, o en el caso del general (r) Pacheco, la detención hace algunos años de un sobrino suyo acusado de integrar una banda de narcotraficantes, o el mal uso de bienes fiscales que le atribuyó en 2013 la Contraloría cuando estaba al mando de la Quinta Zona de Carabineros de Valparaíso.

“En Chile todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, por lo tanto que alguien lance una acusación no necesariamente implica que esa persona tenga que ser descartada, pero creo que evidentemente, dado lo complejo, lo difícil y la tremenda tarea que significa la seguridad ciudadana, habría que encontrar a las personas que tengan la menor cantidad de problemas subjetivos adicionales, pero claramente si no están probadas, no puede constituir un impedimento”, dijo el legislador.

Agregó que la seguridad ciudadana, “ocupa uno de los lugares más relevantes entre las preocupaciones de la ciudadanía, por tanto cualquier designación en esta materia debe ser sumamente cuidadosa, guardando siempre todo tipo de cuidado que no pueda ser interpretada de una manera distinta a la que debe ser. Que tengamos la persona idónea y la más competente en una tarea que es muy difícil, muy compleja y a la que no hay que añadirle más problemas y dificultades de las que propiamente el cargo tiene”.