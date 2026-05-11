Escritora Catalina Mena presenta libro “Ilusión óptica”

El próximo miércoles 13 de mayo, en el Bar Liguria de Lastarria, se realizará el lanzamiento de “Ilusión Óptica”, nuevo libro de la escritora Catalina Mena Larraín. Esta obra se suma a la colección de Editorial Las Bacantes, sello perteneciente al Festival Internacional de Poesía de Santiago (FIP), encuentro que desde hace años se ha consolidado como el único evento de su tipo en Chile.

Presentarán el libro el destacado poeta Thomas Harris y la investigadora en imagen Valentina Montero. También habrá una intervención musical de la artista y poeta Emilia Duclos.

“‘Ilusión Óptica’ es un título abierto, no pretende ser explicativo”, cuenta la autora a El Mostrador.

Ella concibe este libro como poesía, no como un ensayo que ofrezca una teoría, sino como un juego creativo.

“El título tiene que ver con esto de pensar cómo la imagen se proyecta y es percibida, y atender a su capacidad de convertirse en una ‘trampa al ojo’. Esta idea en pintura se llama títutrompe-l’œil —literalmente ‘engaño al ojo’— y es una estrategia que, desde la antigüedad clásica y con especial intensidad en el Barroco, intenta borrar las fronteras entre representación y realidad, haciendo que lo pintado se perciba como tangible y poniendo en crisis la confianza en la mirada como garante de verdad. Hoy, con la inteligencia artificial y todas las tecnologías de la imagen, esa trampa es cotidiana”.

Contenido

“Ilusión Óptica” es un texto híbrido que cruza poesía, crónica y fotografía para explorar el fenómeno del doble y su estrecha relación con la imagen. La obra contiene fotografías del autor argentino Alejandro Montini.

A partir de una escritura fragmentaria, el libro cuestiona el estatuto de la fotografía como documento confiable desplazándola hacia el territorio de la ilusión, la duplicación y el simulacro.

La publicación propone una interrogación persistente sobre aquello que entendemos como “real”, poniendo en tensión la relación entre representación y experiencia. En ese desplazamiento, la imagen aparece no como prueba, sino como un doble ambiguo e inestable no de lo real.

Al mismo tiempo, “Ilusión Óptica” problematiza la idea de una identidad fija y coherente, relevando, en cambio, la figura de un yo contradictorio, dinámico y relacional, atravesado por múltiples versiones de sí mismo. El libro se mueve así entre la observación íntima, el ensayo visual y la deriva autobiográfica, construyendo un espacio donde escritura e imagen se contaminan mutuamente.

Identidad e imagen

“El tema de ‘Ilusión Optica’, comenzó a salir en mi escritura hace tiempo, de manera intermitente, a través de algunos poemas y ensayos breves que cuestionaban la noción de identidad y el empeño de fijarla en una imagen”, explica Mena.

El año pasado decidió reunir ese material para darle una estructura y ver si podía convertirse en libro.

“Comencé a desarrollar nuevos textos que le fueron otorgando más cuerpo a esa idea y así se armó. Lo que se despliega en el libro es una pregunta por la existencia de una identidad coherente, a través de situaciones y personajes que están sometidos a la duda y la confusión sobre sí mismos, que son impuros y mezclados, que se duplican, se contradicen, cambian y pueden situarse en distintos planos de experiencia y percepción”.

Registros de lenguaje

El libro contiene varios registros de lenguaje.

“La parte fuerte son los poemas, pero también desarrollé textos más narrativos, que son como crónicas breves e integré citas de algunos autores”, dice.

Estos textos dialogan con la poesía entregando referencias de distintas culturas y épocas sobre el tema del doble, los espejos y las sombras y también hay algunos relatos breves que aluden a la historia de la imagen fotográfica y del cine.

Por otro lado, el libro contiene fotografías del autor argentino Alejandro Montini quien, sincrónicamente, estaba trabajando en el mismo tema, dice Mena. Entonces calzó, y el libro se volvió muy “óptico”.

Obra híbrida

En cuanto a la hibridez de la obra, Mena explica que al comienzo eran sólo sus poemas.

“En el camino, cuando fui afinando este tema de la identidad como imagen en crisis, tuve la necesidad de investigar qué cosas se habían escrito sobre eso y también de visitar algunos mitos y rituales que trabajaban con esta idea. Y así, los fui incorporando”.

También el editor del libro, Javier Llaxacondor, de Editorial Las Bacantes, la empujó a reforzar este carácter híbrido y enfatizar el cruce de distintos lenguajes. En paralelo, surgió la idea de incorporar imágenes. Fue un proceso orgánico el que llevó a esta mezcla.

“Pero ahora que lo pienso no es tan raro que así sea, porque lo que el libro pone en escena es, precisamente, ese carácter híbrido de la identidad”.

Vínculo con obra previa

En cuanto al vínculo con su obra previa, Mena cuenta que escribe manera bastante azarosa y he hecho pocos libros.

“He trabajado mucho más ensayos y artículos breves Pero, si lo analizo, yo creo que hay una preocupación permanente por el estatuto de la imagen y, en los últimos años, por repensar la imagen fotográfica, que desde sus inicios tuvo la pretensión de ser una ‘prueba de existencia’, un documento de veracidad”.

“Sin embargo eso cambió radicalmente desde mediados del siglo pasado y ha seguido cambiando. Tal vez, algo que caracteriza todo lo que he hecho, es una cierta afinidad con imagenes y textos que se sostienen en una especie de inestabilidad, que se equilibran en la duda en vez de entregar la solución. También yo, cuando escribo sobre algo, siempre estoy lidiando con vacíos y contradicciones y este libro no es una excepción”.

Actualmente, Mena está tratando de impulsar la revista digital Barbarie (Barbarie.lat), que realiza junto a sus socias Silvia Veloso y Constanza Michelson. También está en varios temas que tienen que ver con curatoría.

“En escritura estoy comenzando la investigación de una biografía con carácter de ensayo sobre el neurobiólogo Francisco Varela quien, casualmente, plantea desde la biología y el budismo la idea de que el yo no es una entidad esencial, sino un fenómeno cambiante, relacional y dinámico, que emerge en cada contacto con el entorno. Ese libro tendría una estructura más o menos parecida al libro ‘Sergio Larraín, la foto perdida’ y está pensado para la misma Editorial de la Universidad Diego Portales”, anticipa.