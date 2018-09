Tensión con ENAP y debilidades de ministra Schmidt ponen cuesta arriba la solución del caso Quintero para La Moneda

El informe de la Superintendencia de Medio Ambiente responsabilizando a ENAP por los primeros episodios de contaminación en la zona de Quintero-Puchuncaví y la batería de medidas anunciada por el Presidente Sebastián Piñera no han conseguido bajar la tensión del tema. Al contrario, con el correr de las horas, el tema sigue escalando con la renuncia del vicepresidente de la compañía Gonzalo de la Carrera, una nueva declaración de la empresa pública contradiciendo al Gobierno y una andanada de críticas políticas contra la ministra Carolina Schmidt.

La compañía emitió un comunicado de 5 puntos, en donde junto con lamentar la salida de De la Carrera, insiste en que “tenemos la total convicción, respaldada por sólidos antecedentes y estudios técnicos, de que ENAP no tiene relación con los sucesos de contaminación que se han producido en Quintero”.

En medio de esta polémica, durante esta mañana, la ministra Schmidt volvió a apuntar contra ENAP, respaldó a la SMA y lanzó un paquete de 5 medidas para la zona, entre las cuales destaca que la red de monitoreo de calidad del aire en Quintero quedará bajo supervisión del Estado. En el anuncio, sólo respondió un par de preguntas de la prensa, antes de retirarse.

Dura declaración DC

Si bien en el Gobierno decidieron poner todas las fichas en responsabilizar a ENAP, la ministra Schmidt no ha salido indemne. Durante la jornada, la Democracia Cristiana criticó la "falta de manejo y poca transparencia" de la titular de Medio Ambiente en el manejo de la crisis.

La directiva de la Democracia Cristiana, encabezada por Fuad Chahin, solicitó que Schmidt “transparente todas las acciones de control y fiscalización que se están llevando a cabo en Quintero y Puchuncaví, y no se centre solo en ENAP, y sea capaz de investigar y aceptar evidencia que existe respecto de Oxiquim en la contaminación”, apuntando a los nexos de la ministra con la empresa que tiene a Fernando Barros Tocornal en el directorio. Barros fue socio durante casi 20 años del marido de la ministra, Gonzalo Molina.

La DC precisó que la ministra “debe dar explicaciones de por qué frente a la evidencia presentada por la Seremi de Salud, que involucraba a la empresa Oxiquim con el manejo y acopio de sustancias tóxicas y volátiles, aun no dispone la realización de una investigación sobre ella y clausura preventiva”.

La Falange también apuntó a la Superintendencia de Medio Ambiente dada la “emisión de un informe y resolución que responsabiliza a una sola empresa, de la crisis ambiental, a pesar que tras su paralización continuaron los episodios de intoxicación en la zona”.

Schmidt en la comisión

La ministra también recibió críticas durante su comparecencia a la comisión de Salud del Senado, en la sede Santiago. La secretaria de Estado tenía programado asistir el martes pasado a la instancia, pero tuvo que desplazarse a Quintero producto del último episodio de contaminación.

En la comisión, los senadores le entregaron el proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara Alta con las recomendaciones para superar la crisis en la zona, pero además fue requerida por la situación de las otras empresas del polo industrial, más allá de ENAP.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, señaló que las responsabilidades van más allá de la petrolera, porque de acuerdo a su experiencia “todas estas empresas contaminan”. “La SMA tomó una decisión que fue decir que la ENAP tiene responsabilidad y yo estoy seguro que todas están sobre la norma. Tengo un acta de fiscalización que se hizo en agosto a Oxiquim y que está totalmente alterada, no cumpliendo el parámetro”, dijo, aludiendo al informe de la Seremi de Salud.

“Yo tengo el convencimiento de que las empresas manipulan los datos, no son blancas palomas, no lo han sido nunca, han mentido sistemáticamente. No se puede dejar a los gatos cuidando la carnicería. Las empresas hacen lo que quieren, tienen chipe libre para contaminar”, añadió, pidiendo un mejoramiento en el sistema de medición.

En tal sentido, exigió medidas más drásticas. “Cuando en Santiago hay una preemergencia o emergencia, tienen que paralizar las industrias porque hay una contingencia. Pero en Quintero es el mundo al revés, se cierran las escuelas, y lo único que no paran son los responsables”, indicó.

En la ocasión, Alfonso de Urresti, presidente de la comisión del Medio Ambiente, también criticó a la ministra por su manejo en el conflicto. “Yo confiaba en usted como una persona con experiencia pero lo que dijo la semana pasada, cuando señaló que le daba 48 horas para entregar el informe es un desconocimiento muy grande de la labor ministerial, porque por la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente usted no tiene facultades para ello”, le dijo el parlamentario PS a la secretaria de Estado.

Segú De Urresti, la situación para el Gobierno es un “absoluto despelote”, considerando las declaraciones del ex vicepresidente de ENAP refutando a la SMA y a la ministra Schmidt. “¿Qué ocurre con el resto de las 15 empresas ahí presentes?, ¿quién nos da la certeza que Oxiquim o las otras empresas están entregando la información adecuada?, ¿usted nos puede entregar acá el reporte de cada una de ellas”, la emplazó, pidiéndole además patrocinar el proyecto de ley de delito ambiental que está en el Congreso y permite la persecución penal a ejecutivos y personas jurídicas (empresas).

Para el PPD, Ricardo Lagos Weber, el tema se resume en que “resulta difícil digerir que a 3 semanas del primer episodio no sepamos a ciencia cierta qué ocurrió. Hay que tomar medidas, para que la ciudadanía crea”.